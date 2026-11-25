Ввечері 25 листопада російські окупанти вдарили реактивними шахедами по двох об'єктах інфраструктури: одному поблизу Кривого Рогу, другому в Центрально-Міському районі міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Що відомо про удари

За даними Вілкула, по об'єкту інфраструктури неподалік Кривого Рогу ворог випустив два реактивні шахеди. Ще один такий дрон влучив в інфраструктурний об'єкт у Центрально-Міському районі.

На обох локаціях після ударів виникли пожежі. Рятувальники та комунальні служби розпочали аварійно-рятувальну операцію.

«Руйнування значні», – наголосив голова Ради оборони міста.

Які саме об'єкти атакував ворог, Вілкул не уточнив. Даних про загиблих чи поранених у його повідомленні немає. Відповідні служби встановлюють наслідки удару.

Кривий Ріг під регулярними ударами

Кривий Ріг, рідне місто президента Володимира Зеленського, у 2026 році регулярно потрапляє під удари російських дронів і ракет. Окупанти систематично б'ють і по інфраструктурі міста.

Зокрема, у ніч на 11 листопада Росія атакувала безпілотниками об'єкти критичної інфраструктури Кривого Рогу. Під час атаки в місті були перебої зі світлом. Вілкул тоді писав, що місто зазнало масованої атаки ворожих БпЛА.

«Росіяни намагаються заморозити Кривий Ріг. Б'ють по критичній інфраструктурі», – заявив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Нагадаємо, увечері 20 листопада російська терористична армія вдарила балістикою по центру Кривого Рогу. Внаслідок атаки загинули 20-річна фельдшерка та семирічний хлопчик. За даними Дніпропетровської ОВА, у лікарнях залишалися 28 постраждалих, восьмеро з них – у тяжкому стані. Серед госпіталізованих шестеро дітей. Унаслідок удару в місті пошкоджено близько 25 багатоквартирних будинків, лікарню, заклади освіти та автомобілі швидкої допомоги.