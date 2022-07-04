Володимир Жемчугов розповів, коли українські партизани стали готуватися до великої війни

У 2014 році взагалі ніхто не очікував, що почнуться бойові дії

У порівнянні з 2014 роком сьогодні партизанський рух на окупованих територіях сьогодні значно активніший. Про це у інтерв'ю «Главкому» розповів український герой та партизан Володимир Жемчугов, на рахунку якого більше 30 вдалих операцій з підриву мостів та залізничних шляхів.

«Ми готувалися до можливої окупації. На всіх територіях знаходилися підрозділи тероборони, дуже багато ветеранів АТО, люди, які займалися військовою підготовкою. За ці 8 років ми пройшли багато. У 2014 році взагалі ніхто нічого не очікував, а зараз щось робилося», – сказав він.

За словами Жемчугова, активна підготовка до партизанського спротиву велася протягом 2-4 місяців до початку повномасштабного вторгнення Росії на українську територію.

«Але, як ми побачили, робилося (для підготовки до партизанського спротиву – «Главком») мало, останні три роки ми взагалі готувалися до дипломатичного вирішення питань і те, що було зроблено для підготовки партизанського спротиву, робилося за 2-4 місяці до повномасштабного вторгнення», – зазначив український партизан.

Як відомо, партизанський рух влада стала згортати після зриву операції ГУР у Криму у 2016 році. Тоді кілька партизанів потрапили у полон, нашим спецпризначенцям вдалося вийти. США тоді не хотіли, щоби починалися військові дії у Криму. Пізніше вже президент Зеленський вирішив, що ми переходимо тільки до розвідувальних операцій.

«Але ми щось робили потроху, з Силами спеціальних операцій. Робила СБУ, військова розвідка. Потроху створювали і готували агентуру. Але не у таких масштабах, як це мало би бути при підготовці до великої війни», – зазначив Жемчугов.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в окупованому Маріуполі працюють українські партизани. Через спротив маріупольців російські окупанти почали чергову хвилю перевірок та фільтрації.

Також повідомлялося, що українські партизани в окупованій Херсонській області підірвали автомобіль з російським полковником.

Додамо, що український герой та партизан Володимир Жемчугов також зазначив, що звіт Американського Інституту дослідження війни показує – саме дії партизанів не дають рашистам окупувати Південь.

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