Ворог намагається посилити свою присутність на острові Зміїний, – ISW

Рашисти можуть влаштувати атаки під українським прапором поблизу Донецька

Російські сили, ймовірно, намагаються посилити свою присутність у північно-західній частині Чорного моря. На супутникових знімках від 14 червня видно збільшення укріплень та військової техніки на острові Зміїний. Про це повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW).

Зазначається, що окупанти можуть влаштувати атаки під українським прапором поблизу Донецька, щоб зменшити проукраїнські настрої.

На Харківському напрямку мета Росії – захистити наземні шляхи сполучення з Ізюмом. Крім того, рашисти продовжують концентруватися на оборонних операціях у рамках підготовки до потенційних українських контратак на південному напрямку, як і раніше, проводять обмежені контратаки.

Інститут також повідомляє, що російська влада продовжує стикатися з труднощами у реалізації своїх окупаційних планів через проукраїнський тиск на окупованих територіях. Такі проукраїнські дії, найімовірніше, продовжать підривати зусилля Росії щодо консолідації повномасштабного адміністративного контролю над окупованими територіями та планами російської анексії.

Ключові висновки ISW:

російські війська завдали наземних ударів по Сєверодонецьку та прилеглих населених пунктах, але станом на 15 червня не взяли місто під повний контроль;

російські війська зробили переважно безуспішні наступальні операції навколо траси Бахмут – Лисичанськ, намагаючись перерізати українські наземні шляхи сполучення з Лисичанськом;

російські війська продовжували наступ трасою Е40 на Слов'янськ і на південний схід від Ізюму;

російські та українські війська продовжували бої в північно-східних населених пунктах навколо Харкова;

російські війська продовжували зміцнювати резервні позиції в Запорізькій та Херсонській областях, одночасно вживаючи оборонних заходів для посилення російської присутності в Чорному морі;

Кремль та маріонеткові республіки продовжують проводити ситуативну політику анексії на окупованих територіях.

Нагадаємо, триває 113-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку противник веде бойові дії уздовж лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку. Ворог не припиняє спроб встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Веде штурм, бої тривають.