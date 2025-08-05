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Ворог атакував дронами Запоріжжя: є поранені

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Ворог атакував дронами Запоріжжя: є поранені
Дрон атакував Запорізький район
фото з відкритих джерел

Пораненим надається медична допомога

Російські терористи здійснили чергову атаку дронів на Запоріжжя. Наслідки повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає «Главком».

Внаслідок ворожої атаки на Запорізький район дві людини отримали поранення. Федоров повідомив, що російський FPV-дрон ударив по Біленькому. Поранено 43-річну жінку та 49-річного чоловіка.

Їм надається вся необхідна допомога.

Нагадаємо, у липні внаслідок російського обстрілу зафіксовано декілька пожеж у Запорізькому районі. За повідомленням ОВА, є влучання у нежитлову будівлю.

За попередніми даними, обійшлось без постраждалих. 

Нагадаємо, російські війська завдали двох ракетних та 54 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 87 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1 575 дронів-камікадзе та здійснили 4 020 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

4 серпня станом на 22:00 відбулося 144 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

В Україні триває 1259-й день повномасштабної війни

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Теги: Запоріжжя поранення

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