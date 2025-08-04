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Лінія фронту станом на 4 серпня. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лінія фронту станом на 4 серпня. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 4 серпня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1258-й день повномасштабної війни

Російські війська завдали двох ракетних та 54 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 87 керованих авіаційних бомб.
Крім цього, залучили 1 575 дронів-камікадзе та здійснили 4 020 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

4 серпня станом на 22:00 відбулося 144 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська, Красного Першого, Фиголівки та в бік Козачої Лопані, Гоптівки та Колодязного.

Лінія фронту станом на 4 серпня. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Голубівка, Загризове та Лозова.

Лінія фронту станом на 4 серпня. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 23 рази атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів: Греківка, Мирне, Колодязі, Зелена Долина, Торське, та у бік Дронівки, Григорівки та Серебрянки. Бої не вщухають у семи локаціях.

Лінія фронту станом на 4 серпня. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Чотири штурмові дії військ противника відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися в районі Григорівки та Виїмки.

Лінія фронту станом на 4 серпня. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Одну ворожу атаку відбили наші оборонці в районі Часового Яру на Краматорському напрямку.

Лінія фронту станом на 4 серпня. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Росіяни чотири рази йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Торецька та Щербинівки. Сили оборони зупинили всі ворожі атаки.

Лінія фронту станом на 4 серпня. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Від початку доби окупанти 33 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів:
Полтавка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Сухецьке, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та Зелений Кут. Досі тривають три боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 4 серпня. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог 14 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів: Зелене Поле, Зелений Гай, Піддубне, Мирне, Темирівка та Маліївка. Бої тривають у шести локаціях.

Лінія фронту станом на 4 серпня. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1258-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб ворог росіяни

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