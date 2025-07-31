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Удар по колонії на Запоріжжі: влада роз’яснила, чому засуджені не були в укритті

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Удар по колонії на Запоріжжі: влада роз’яснила, чому засуджені не були в укритті
29 липня окупанти вдарили по Біленьківській виправній колонії №99
фото: Дмитро Лубінець/Facebook

Федоров: На території колонії було укриття

У Біленьківській виправній колонії №99, де в ніч на 29 липня внаслідок авіаудару загинули 16 засуджених, було укриття, однак після першого удару керованої авіабомби доступ до нього виявився заблокованим. Про це на брифінгу повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«На території колонії було укриття. Під час повітряної тривоги засуджені мали змогу спуститися в укриття. Трагедія сталася у зв’язку з тим, що після першого удару укриття було заблоковано і не було можливості спуститися», – сказав Федоров.

Відповідаючи на запитання, чому засуджених не евакуювали раніше, начальник ОВА сказав, що це кілька разів обговорювалося на засіданні Ради оборони: «Було це ще півтора, два роки тому. Всі відповідні матеріали були підготовлені, служби між собою узгоджували і аналізували ризики, які є або можуть статися», – наголосив Федоров.

Нагадаємо, російські терористи 29 липня вночі атакували один з пенітенціарних закладів Запорізької області. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Також зруйновано приміщення установи. Пошкоджені приватні будинки поруч.

Як повідомлялося, у результаті ворожого удару по виправній колонії на Запоріжжі загинули засуджені, 42 – отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну кримінально-виконавчу службу.

Згодом уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець направив звернення до прем'єр-міністерки Юлії Свириденко та міністра юстиції Германа Галущенка щодо безпеки людей в місцях несвободи біля зони бойових дій.

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Теги: Запоріжжя війна колонія

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