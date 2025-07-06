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Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками: викникли пожежі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками: викникли пожежі
У Запоріжжя є пошкодження через атаку БпЛА
фото з відкритих джерел

Попередньо, минулося без постраждалих

У ніч на 6 липня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя та Запорізький район безпілотниками. Виникли пожежі, повідомляє «Главком» із посиланням на телеграм-канал начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

За інформацією Федорова, внаслідок атаки «шахедами» пошкоджено приватне підприємство, фермерське господарство та складські приміщення.

Як відомо, сталося кілька пожеж. Усюди працюють екстрені служби. Попередньо, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах. За останніми даними, 23 мешканців столиці постраждали внаслідок нічної атаки ворога на Київ. 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.  

Унаслідок російського удару у ніч проти 4 липня було пошкоджено консульський відділ польського посольства.

Також під час масованої комбінованої атаки РФ на Київ та область, пошкоджено кілька відділень та сортувальне депо «Нової пошти». Відділення №223 постраждало найбільше. На момент удару воно було зачинене, постраждалих немає. Посилки вціліли, їх перенаправлять у відділення №122. На місці працюють поліція та ДСНС.

Внаслідок нічної атаки було пошкоджено склад книжкового видавництва та інтернет-магазину «Наш Формат». У видавництві наголосили, що тимчасово призупиняють відправлення замовлень. Відновити відправлення у видавництві планують наступного тижня.

До слова, у ніч на 5 липня російська окупаційна армія атакує Україну «шахедами». Вже є влучання на Харківщині та постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеграм-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

За інформацією Синєгубова, є влучання ворожого безпілотника в місті Чугуїв на Харківщині. Попередньо, через атаку є троє постраждалих, серед яких 12-річний хлопчик.

Теги: Іван Федоров безпілотник вибух Запоріжжя

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