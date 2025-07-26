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Окупанти атакували Запоріжжя: виникли пожежі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Окупанти атакували Запоріжжя: виникли пожежі
У Запоріжжі виникли пожежі
фото ілюстративне

За попередніми даними, обійшлось без постраждалих

Цієї ночі російські терористи завдали комбінованих ударів по різних містах України. Ворог бив керованими авіабомбами, балістичними ракетами та ударними дронами. Під ударом опинилось й Запоріжжя.

Наслідки обстрілу повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає «Главком».

Внаслідок російського обстрілу зафіксовано декілька пожеж у Запорізькому районі. За повідомленням ОВА, є влучання у нежитлову будівлю.

За попередніми даними, обійшлось без постраждалих. Наслідки атаки встановлюються.

До слова, 25 липня російські терористи вбили дроном двох людей у Запорізькій області. 

За словами Федорова, окупаційна армія РФ атакувала FPV-дроном цивільний автомобіль у селі Приморське Василівського району. У транспорті перебували двоє осіб: чоловік та жінка.

Як вже повідомлялось, цієї ночі російська окупаційна армія здійснила комбіновану атаку на Сумщину. 

За повідомленням ОВА, росіяни застосували ударні дрони та керовані авіабомби по території Шосткинської громади.

Внаслідок влучань є пошкодження у житловому секторі. На місці працюють аварійно-рятувальні служби, триває обстеження.

Наслідки атаки уточнюються.

У ніч на 26 липня Харків знову обстріляли російські терористи. Наслідки ворожої атаки повідомила місцева влада.

Ворог здійснив атаку на місто трьома хвилями. Для ударів росіяни застосували керовані авіабомби, ударні дрони та ракети.

Також цієї ночі ворог вдарив по Кам'янському та Дніпру. В ОВА підтвердили вибухи на тлі загрози балістичного озброєння.

За повідомленням місцевих каналів, ворог вдарив ракетами по «Епіцентру» у місті Кам'янське. Виникла масштабна пожежа.

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Теги: пожежа Запоріжжя обстріл

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