Удар РФ по колонії на Запоріжжі. Омбудсмен терміново звернувся до влади

Лубінець: Росія ж має понести покарання за черговий воєнний злочин, а чиновники – за невиконання службових обов’язків

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець направив звернення до прем'єр-міністерки Юлії Свириденко та міністра юстиції Германа Галущенка щодо безпеки людей в місцях несвободи біля зони бойових дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис омбудсмена.

«Вночі Росія обстріляла Біленьківську виправну колонію №99 – загинуло 16 людей, близько 50 – отримали поранення. Зруйнована їдальня, два гуртожитки та інші приміщення. Вчергове країна-агресор вбила цивільних громадян України. Вчергове вчинила воєнний злочин! Проте в цій ситуації викликає обурення ще й безвідповідальне ставлення виконавчої влади до безпеки людей, які утримуються у місцях несвободи, наближених до районів бойових дій», – йдеться у заяві.

Лубінець зауважив, що колонія, яку обстріляла РФ, розташована за 20 км із лінією зіткнення. Він додав, що неодноразово звертався до органів влади щодо евакуації людей із місць несвободи, проте жодних реальних дій вжито не було.

«Саме тому сьогодні негайно направив листи. Міністру юстиції України з вимогою: по-перше, вжити невідкладних заходів щодо релокації установ (евакуації утримуваних осіб); по-друге, провести службове розслідування, за результатами якого вжити заходів щодо притягнення винних до відповідальності; по-третє, надати оцінку попереднім діям відповідних службових осіб», – пояснив омбудсмен.

Також Лубінець направив лист прем'єр-міністерці з вимогою: корегувати положення нормативно-правових актів щодо евакуації людей із місць несвободи.

«Наразі очікую невідкладного реагування влади. Нам потрібні конкретні дії та зміни тут і зараз, щоб убезпечити цивільних від воєнних злочинів росіян. Росія ж має понести покарання за черговий воєнний злочин, а чиновники – за невиконання службових обов’язків», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські терористи сьогодні вночі атакували один з пенітенціарних закладів Запорізької області. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Також зруйновано приміщення установи. Пошкоджені приватні будинки поруч.

Згодом стало відомо, що у результаті ворожого удару по виправній колонії на Запоріжжі загинули засуджені, 42 – отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну кримінально-виконавчу службу.