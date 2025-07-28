Нічна атака на Київ: прокуратура розпочала досудове розслідування (фото)

Правоохоронці продовжують фіксувати наслідки атаки

У ніч на 28 липня 2025 року ворог здійснив масовану атаку безпілотниками на столицю, яка тривала понад шість з половиною годин. Внаслідок нападу постраждали п'ятеро осіб, серед яких дворічна дівчинка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За даними Київської міської прокуратури, у дівчинки зафіксовано різані рани, тоді як інші постраждалі отримали осколкові поранення. Їх стан уточнюється.

Найбільші пошкодження виявлено у 25-поверховому будинку в Дарницькому районі. Там вибиті вікна з шостого по 11 поверхи, а також пошкоджено автомобілі, припарковані у дворі. Правоохоронці продовжують фіксувати наслідки атаки.

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Пошкодження у 25-поверховому будинку в Дарницькому районі Києва у ніч на 28 липня фото: Київська міська прокуратура /Facebook

Київська міська прокуратура розпочала розслідування за фактом вчинення військовими РФ воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України). Досудове розслідування проводять слідчі Головного управління СБУ в Києві та Київській області.

Нагадаємо, під час нічної атаки російських терористів на Київ постраждала багатоповерхівка у Дарницькому районі.

❗️Кадри потрощеної багатоповерхівки в Дарницькому районі Києва



Нагадаємо, внаслідок нічної атаки РФ там постраждали 8 людей, зокрема, 3-річна дитина отримала осколкові поранення. pic.twitter.com/c5izVsdCf4 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 28, 2025

За даними Нацполіції, ударною хвилею пошкоджено скління багатоповерхівки з шостого по 11 поверхи, внаслідок чого пʼять осіб отримали осколкові поранення. Серед постраждалих дворічна дівчинка, у якої різані рани стопи. Лікарі госпіталізували потерпілих.

До слова, сьогодні вночі Польща разом із союзниками піднімала у повітря військову авіацію на тлі російських ракетних ударів по Україні. Зазначалось, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та захист громадян, зокрема в районах, що прилягають до зони загрози.