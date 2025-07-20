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Атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла
Наслідки удару по Запоріжжю
фото: Іван Федоров/Telegram

Внаслідок обстрілів пошкоджено кілька приватних будинків, у багатоповерхівці вибито вікна та пошкоджено фасад

Уночі російські війська здійснили масовану атаку на Запоріжжя та Запорізький район. Було зафіксовано щонайменше два удари з реактивних систем залпового вогню, а також атаку щонайменше 14 ударних безпілотників, повідомляє «Главком» із посиланням на телеграм-канал начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Внаслідок обстрілів пошкоджено кілька приватних будинків, у багатоповерхівці вибито вікна та пошкоджено фасад. У низці місць спалахнули пожежі.

Під час ударів по Запоріжжю поранення дістала 69-річна жінка. Їй оперативно надається необхідна медична допомога.

Також ворожа атака зачепила Василівський район: у селі Приморське дрон влучив у житловий будинок, поранивши двох жінок – 64 та 73 років. В оселі вибито вікна та пошкоджено фасад. Потерпілим також надали необхідну допомогу.

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Наслідки нічної ворожої атаки на Запоріжжя
фото: Іван Федоров/Telegram

«Главком» повідомляв, що у ніч на 16 липня російська окупаційна армія атакувала Кривий Ріг балістичною ракетою та «шахедами». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Росія запустила на місто балістичну ракету та 28 «шахедів» – Вілкул зазначає, що такої атаки на Кривий Ріг ще не було.

Як відомо, внаслідок атаки зруйновано промислове підприємство, персонал перебував у сховищах. Тим не менш, Вілкул пише, що постраждалий все таки є – 17-річний хлопець отримав поранення у черевну порожнину. Тяжкий, зараз лікарі борються за його життя.

Нагадаємо, у ніч на 14 липня російські війська також здійснили чергову атаку на Харківщину. Під ударом опинилось місто Чугуїв. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено промислове підприємство. 

А ввечері 13 липня ворог вчергове атакував Полтавщину ударними дронами. Внаслідок обстрілу ворожими БпЛА пошкоджено чотири приватні будинки, два з них зазнали значних руйнувань. Внаслідок влучань вибиті вікна та розбиті дахи.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що не планує постачати Києву ракети великої дальності, після того, як з'явилося повідомлення, що він закликав президента Володимира Зеленського завдати удару по російській столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Sabah.

На запитання журналістів у Білому домі, чи повинен Зеленський націлитися на Москву, Трамп відповів: «Ні, він не повинен націлюватися на Москву». Він також відкинув ідею постачання ракет дальнього радіуса дії, сказавши: «Ні, ми не плануємо цього робити».

Теги: Іван Федоров обстріл Запоріжжя

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