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В Індії впав дах школи: є загиблі і поранені

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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В Індії впав дах школи: є загиблі і поранені
Багато людей можуть перебувати під завалами
фото: PTI Photo

В Індії обвалився дах державної школи, коли всередині перебували люди

В індійському місті Піплоді сьогодні вранці, 25 липня, внаслідок обвалення даху державної школи загинули щонайменше сім дітей та 29 отримали поранення. Десятки людей, можливо, все ще перебувають під завалами. Про це пише «Главком» із посиланням на The Times of India.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, інцидент стався близько 7:45 ранку, коли діти збиралися на ранкову молитву. На місці події ведуться рятувальні роботи, завали розчищаються за допомогою крана.

За словами посадовців, у школі навчається близько 27 учнів, і після обвалу було негайно розпочато рятувальну операцію. Усіх учнів, які опинилися під уламками, витягли та доставили до лікарні, повідомив начальник відділу охорони здоров'я. 

«Стан деяких поранених дітей критичний», – повідомив місцевий поліцейський Аміт Кумар.

Міністр освіти штату Раджастхан Мадан Ділавар заявив, що за фактом інциденту розпочато розслідування, а місцева влада також перевіряє стійкість конструкції інших будівель на території школи. 

Прем'єр-міністр Нарендра Моді назвав обвал «глибоко сумним» і сказав, що влада надає всю можливу допомогу. «Мої думки з постраждалими учнями та їхніми родинами у цю важку годину. Молюся за швидке одужання поранених. Влада надає всіляку можливу допомогу постраждалим», – зазначив він.

Раніше «Главком» писав, що мешканець Індії видавав себе за посла вигаданих країн. Згідно з інформацією, 47-річний Харшвардхан Джайн видавав себе за радника чи посла у вигаданих країнах Seborga чи Westarctica (Західна Арктика) та обманював людей, обіцяючи влаштувати їх на роботу за кордоном.

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Теги: міністр місцева влада розслідування Арктика влада поранення

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