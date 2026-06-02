Ворог масовано атакує Україну: під ударом Дніпро, Харків, Запоріжжя та Київ

Двоповерховий будинок у Дніпрі частково зруйновано, на Запоріжжі вражено об'єкти критичної та промислової інфраструктури

Росіяни завдали ударів одразу по трьох обласних центрах: у Дніпрі частково зруйновано будинок і виникла пожежа, у Харкові безпілотники вдарили по двох районах, у Запоріжжі постраждали об'єкти критичної та промислової інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дніпропетровську ОВА, Харківську ОВА та Запорізьку ОВА.

Дніпро: зруйновано будинок, загроза триває

Внаслідок удару по Дніпру частково зруйновано двоповерховий будинок, на місці виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Повітряна загроза для міста на момент публікації зберігається.



О 02:03 стало відомо, що внаслідок удару по Дніпру поранення дістала 73-річна жінка – її госпіталізували у важкому стані. О 02:31 надійшла інформація, що у Дніпрі вже троє постраждалих. Окрім 73-річної жінки, поранені жінка 28 та чоловік 33 років. Усі троє госпіталізовані. Одна жінка у важкому стані, решта – в стані середньої тяжкості.

У Кам'янському через атаку росіян виникли пожежі. Горять одно- та п'ятиповерховий житлові будинки.

фото: Дніпропетровська ОВА

Харків: удари в Основ'янському та Слобідському районах

У Харкові ворожі безпілотники вдарили по Основ'янському та Слобідському районах – в Основ'янському спалахнула пожежа. Екстрені служби усувають наслідки атаки. Інформація про постраждалих наразі відсутня. За даними Харківської ОВА, удари БпЛА зафіксовано в обох районах, обставини з'ясовуються.

О 02:20 Терехов повідомив, що Київський та Слобідський райони міста були атаковані балістичними ракетами. Також зафіксовано удар «шахедом» по Немишлянському району - горить офісна будівля. За уточненою інформацією, обидва удари балістикою прийшлися по Київському району. Шестеро людей постраждали внаслідок обстрілу в Слобідському районі Харкова. Серед постраждалих - 11-річна дівчинка. Медики надають постраждалим допомогу.

Запоріжжя: вражено критичну та промислову інфраструктуру

У Запоріжжі ворог завдав кількох послідовних ударів по місту. Під перший удар потрапив об'єкт критичної інфраструктури, виникла пожежа. Наступним ударом вражено об'єкт промислової інфраструктури. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Інформація про постраждалих уточнюється.



О 02:22 Ворог продовжує атакувати промисловий об’єкт міста. Небезпека триває.

Київ: у місті пожежі, працює ППО

У столиці лунають вибухи, працює протиповітряна оборона. Після балістичних ударів РФ по українській столиці в низці районів повідомляють про знеструмлення.

За даними Тимура Ткаченка, у Подільському районі палають нежитлові споруди. В Оболонському районі біля дитячого садка впали уламки БпЛА. Попередньо, постраждалих немає. Служби працюють на місці.

За повідомленням міського голови Києва пожежу зафіксовано на Подолі на території нежитлової забудови. Також попередньо уламки впали на дах 9-поверхового будинку. Є загоряння. Пошкодженні й вікна.

На Оболоні внаслідок падіння уламків ракети палають автівки. А також загоряння за двома адресами на відкритій території. Зокрема, біля дитсадка.

Нагадаємо, минулої ночі, 1 червня, росіяни вже атакували Харків 14 «шахедами»: під удар потрапили три райони міста, пошкоджено десять житлових будинків.

Інформація оновлюється