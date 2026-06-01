Буданов анонсував новий обмін військовополоненими з Росією

Керівник ОП: обмін цивільними залишається складним питанням, але Україна продовжує їх повертати

Україна та Росія найближчим часом проведуть черговий обмін військовополоненими. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час форуму «Архітектура безпеки» 1 червня, повідомляє «Главком».

Буданов не уточнив, скільки людей планують обміняти, однак підтвердив, що процес триває.

«Щодо обмінів – я думаю, що найближчим часом ви побачите ще обмін військовополонених», – заявив він.

Окремо керівник ОП зупинився на темі обміну цивільними. За його словами, це складніше питання, оскільки міняти цивільних на військових – «неправильно».

«У нас немає такої кількості цивільних, яка є в заручниках Російської Федерації, з абсолютно зрозумілих причин. Але разом з тим ми якось потрошку все ж таки повертаємо. Не у тій кількості, яку всі хотіли б побачити, але вони повертаються», – зазначив він.

Буданов підкреслив, що Україна працює над тим, щоб повернути всіх полонених.

Кого можуть повернути наступного разу

П'ять днів тому в ГУР розкрили деталі підготовки до нового етапу обміну у форматі «1000 на 1000». За словами представника розвідки Андрія Юсова, він буде «змішаним» — серед тих, кого планують повернути, є військові, що перебувають у полоні з 2022 року, жінки, важкохворі та важкопоранені.

Чому Росія гальмує

Зеленський ще у грудні 2025 року пояснював логіку Москви: «Росіяни почали гальмувати процеси обміну, тому що хочуть загальних домовленостей». Омбудсмен Дмитро Лубінець також наголошував, що затримка пов'язана виключно з позицією російської сторони, бо жодні домовленості з РФ не дають стовідсоткових гарантій виконання. На початку травня Путін і зовсім заявив, ніби Україна сама відмовилася від масштабного обміну – Київ це спростував.

Нагадаємо, 15 травня відбувся перший етап масштабного обміну у форматі «1000 на 1000»: тоді з російського полону повернулися 205 українських військових, більшість із яких перебувала в неволі з 2022 року. Раніше «Главком» також писав, що Буданов оцінив шанси завершення активної фази війни до листопада.