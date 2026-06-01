Рятувальники показали кадри з наслідками атаки на Харківщину (фото)
У ніч на 1 червня російські окупанти атакували безпілотниками Харків та передмістя. Унаслідок ворожого обстрілу є постраждалі. Кадри з наслідками показали рятувальники. Про це повідомляє «Главком».
Через російську атаку постраждали чотири жінки.
Внаслідок одного з влучань у житловому кварталі Основ’янського району Харкова зруйновано два гаражі, в яких виникла пожежа. Також зазнали пошкоджень багатоповерхові житлові будинки, легкові автомобілі та гаражні бокси.
Рятувальники ліквідували осередки пожеж.
До слова, унаслідок атаки ворожих безпілотників на Одесу в ніч проти 1 червня постраждали п'ятеро людей, двох з них – госпіталізували.
