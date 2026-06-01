Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рятувальники показали кадри з наслідками атаки на Харківщину (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Рятувальники показали кадри з наслідками атаки на Харківщину (фото)
Через ворожу атаку є пошкодження автомобілей та цивільної інфраструктури
фото: ДСНС
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Внаслідок одного з влучань у житловому кварталі Основ’янського району Харкова зруйновано два гаражі

У ніч на 1 червня російські окупанти атакували безпілотниками Харків та передмістя. Унаслідок ворожого обстрілу є постраждалі. Кадри з наслідками показали рятувальники. Про це повідомляє «Главком».

Через російську атаку постраждали чотири жінки.

Рятувальники показали кадри з наслідками атаки на Харківщину (фото) фото 1
фото: ДСНС

Внаслідок одного з влучань у житловому кварталі Основ’янського району Харкова зруйновано два гаражі, в яких виникла пожежа. Також зазнали пошкоджень багатоповерхові житлові будинки, легкові автомобілі та гаражні бокси.

7 фото
На весь екран

Рятувальники ліквідували осередки пожеж.

До слова, унаслідок атаки ворожих безпілотників на Одесу в ніч проти 1 червня постраждали п'ятеро людей, двох з них – госпіталізували. 

Читайте також:

Теги: Харків обстріл рятувальники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці вилучили контрафакту на 10 мільйонів
Небезпечна хімія у супермаркетах. Правоохоронці ліквідували схему фальсифікації світових брендів
1 травня, 16:17
Унаслідок влучання «Шахеда» утворилася пожежа
Нічна атака на Харків: «Шахед» зруйнував приватний будинок, у місті спалахнули пожежі
6 травня, 07:02
З початку повномасштабного вторгнення загинули 111 рятувальників
Тактика «подвійних ударів»: кількість атак РФ на рятувальників в Україні досягла піку у 2025 році
7 травня, 13:37
Російська армія масовано атакувала область ударними безпілотниками
В Одесі уламки дрона впали на багатоповерхівку: є поранені
13 травня, 15:40
Глава держави: «Ми маємо справедливо та відчутно відповідати на всі російські удари по наших містах і селах»
Зеленський погодив формати відповідей на російські удари
15 травня, 19:31
Внаслідок російських атак постраждали 8 людей
Нічний терор Дніпропетровщини: понад 30 ударів по чотирьох районах, вісім поранених
17 травня, 08:58
У Києві триває пошунково-рятувальна операція
Після атаки на Київ понад 10 людей вважаються зниклими безвісти
14 травня, 12:52
На щастя, людей в момент удару у храмі не було
Росіяни спалили протестантську церкву на Харківщині
23 травня, 20:46
Атака росіян у ніч на 24 травня 2026 року стала однією з наймасштабніших для міста за останній час
Масований обстріл Києва: Кличко назвав кількість постраждалих, які залишаються у лікарнях
25 травня, 09:18

Події в Україні

Нічна атака РФ: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі
Нічна атака РФ: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі
Рятувальники показали кадри з наслідками атаки на Харківщину (фото)
Рятувальники показали кадри з наслідками атаки на Харківщину (фото)
Карта бойових дій в Україні станом на 1 червня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 1 червня 2026 року
Втрати ворога станом на 1 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 1 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 червня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 червня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 1 червня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 1 червня 2026

Новини

«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
Сьогодні, 09:22
Україна переможе у війні проти Росії, на це є причини – Ахметов
Сьогодні, 08:52
Ворог почав фарбувати техніку «під зебру». Аналітики пояснили задум (фото)
Сьогодні, 08:07
Безпілотники атакували Ростовську область: горить нафтобаза
Вчора, 00:40
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
30 травня, 23:06
Трійця 2026 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
30 травня, 16:30

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua