Росіяни вдарили по Харкову: у двох районах пожежа і поранені

Терехов: 14 «Шахедів» вдарили по трьох районах міста, пошкоджено десять житлових будинків

Вночі 1 червня росіяни завдали масованого удару безпілотниками по Харкову та Харківській області: у кількох районах міста і в Богодухові є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Удари по Слобідському та Основ'янському районах

На околицях Слобідського району, що межують з окружною дорогою, зафіксовано близько десяти ударів. Терехов попереджав мешканців: ворожі бойові дрони ще летіли на місто.

В Основ'янському районі безпілотник влучив у гаражний кооператив поряд із багатоповерхівками – спалахнули гаражі та автомобілі. Синєгубов також повідомив про удар по п'ятиповерховому будинку в тому ж районі: виникла пожежа, екстрені служби прибули на місце.

фото: Харківська ОВА

Постраждалі

В Основ'янському районі постраждали двоє людей – медики надали їм допомогу. Окрім цього, зафіксовано удар у Київському районі міста – наслідки встановлюють.

Удар по Богодухову

Безпілотник також вдарив по місту Богодухів на Харківщині. Там постраждала 39-річна жінка з гострою реакцією на стрес – медики допомогли їй на місці, повідомив Синєгубов.

Оновлення: масштаби атаки підтверджено

За даними Синєгубова, в Основ'янському районі пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок і багатоповерхівки поряд, знищено два гаражі й пошкоджено ще п'ять, постраждали також автомобілі. Профільні служби ліквідують наслідки атаки.

Мер Ігор Терехов уточнив: усього по Слобідському, Основ'янському та Київському районах міста вдарили 14 «Шахедів» – пошкоджено десять житлових будинків. «Є розтрощена мережа електропостачання, контактна мережа, пошкоджено світлофор. Зараз робимо все можливе, щоб якомога швидше усунути все. Ворог не залишає Харків, він постійно атакує чи то «Шахедами», чи то «Молніями». На жаль, сьогоднішня ніч не стала винятком», – зазначив міський голова.

Нагадаємо, наприкінці березня ворожий безпілотник атакував житловий сектор у Холодногірському районі Харкова – тоді постраждали двоє людей. На початку лютого окупанти вдарили безпілотником по багатоповерхівці у Салтівському районі – постраждали семеро.