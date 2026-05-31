Удар по цивільній логістиці у Дніпрі: Зеленський розповів подробиці атаки

До ліквідації наслідків чергового терористичного нальоту російських безпілотників залучено понад сотню рятувальників та правоохоронців, а також десятки одиниць спецтехніки

Російські окупаційні війська атакували дронами-камікадзе місто Дніпро. Спалахнула масштабна пожежа на території великого комерційного хабу. За уточненими даними, під ударом опинився термінал «Нової пошти». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Унаслідок точного влучання ворожого ударного БпЛА на території логістичного об'єкта виникло сильне займання. Вогонь миттєво охопив складську будівлю терміналу компанії «Нова пошта», а також знищив або суттєво пошкодив комерційні та приватні автомобілі, що перебували на внутрішньому паркувальному майданчику підприємства.

фото: ДСНС Дніпропетровщини

Зважаючи на високу інтенсивність горіння та загрозу поширення вогню на сусідні промислові блоки, на місце події було стягнуто посилений зведений загін екстрених служб.

За інформацією президента, підрозділи ДСНС працюють у безперервному режимі. До гасіння пожежі та фіксації злочину залучено близько 70 рятувальників та 40 співробітників поліції, на локації розгорнуто майже 30 одиниць спеціальної техніки. На щастя, попри значні матеріальні збитки, постраждалих чи загиблих внаслідок атаки немає.

Глава держави підкреслив, що подібні удари по суто цивільних об'єктах, які забезпечують щоденну життєдіяльність мільйонів українців, мають бути зупинені жорсткою та консолідованою відповіддю світової спільноти.

«Всі ці удари треба зупинити. Потрібна лише достатня підтримка нашого захисту і продовження тиску на Росію. Наші далекобійні санкції, санкції від партнерів, усі форми політичного та економічного тиску на Росію повинні спрацювати, щоб можна було досягти реальної безпеки. Тільки тиск спрацює на мир», – підкреслив Зеленський.

Як відомо, російські окупаційні війська продовжують цілеспрямовано нищити цивільну логістичну інфраструктуру України. Новою мішенню став великий цивільний об'єкт у місті Дніпро. Удар призвів до масштабного займання та значних матеріальних збитків.