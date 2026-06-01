Левуса і Давидюка визнано обраними нардепами, атаковано Україну. Головне за 1 червня 2026

колаж: glavcom.ua
Дайджест новин 1 червня 2026 року

Росіяни вдарили по лікарні у Конотопі та пошкодили пологовий будинок на Одещині. Центральна виборча комісія визнала Левуса та Давидюка обраними нардепами. Також суд продовжив запобіжний захід для Труханова до серпня.

«Главком» склав добірку головних подій 1 червня.

Удар по Україні

Безпілотник розірвався біля пологового будинку на Одещині
фото: bessarabia inform

Зранку 1 червня російська терористична армія завдала удару по цивільній інфраструктурі півдня Одещини. В результаті атаки пошкоджено пологове відділення та адміністративні будівлі лікарні.

У пологовому є укриття. Це обладнаний необхідним підвал, у якому сьогодні під час атаки народилася дівчинка вагою 2,7 кг.

Також російські терористичні війська здійснили черговий підступний удар по Сумській області, атакувавши будівлю міської лікарні у Конотопі. На момент удару в медичному закладі перебували пацієнти та персонал. 

ЦВК визнала Левуса та Давидюка обраними нардепами

Андрія Левуса (зліва) та Миколу Давидюка (справа) визнано обраними нардепами
колаж: glavcom.ua

Центральна виборча комісія визнала 1 червня Андрія Левуса та Миколу Давидюка обраними народними депутатами України.

Кабмін змінив керівництво Національного агентства з питань держслужби

Кабінет міністрів ухвалив кадрові рішення щодо керівництва Національного агентства України з питань державної служби (НАДС). Згідно з урядовим розпорядженням №516-р від 30 травня, Наталію Алюшину звільнили з посади голови НАДС з 1 червня 2026 року у зв’язку із закінченням строку призначення. Підставою для звільнення стала норма Закону України «Про державну службу», яка передбачає припинення повноважень після завершення визначеного терміну перебування на посаді.

Суд продовжив запобіжний захід для Труханова

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ухвалила рішення продовжити строк дії процесуальних обов’язків, покладених на колишнього міського голову Одеси Геннадія Труханова. Обмеження діятимуть до 1 серпня 2026 року включно.

Інші важливі новини

  • Зеленський анонсував кроки для посилення бойових бригад.
  • Полтава запровадила мораторій на використання російськомовного продукту.
  • Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші.

Теги: війна ЦВК Національне агентство України з питань державної служби Геннадій Труханов

