Окупанти дають маріупольцям аварійне та чуже житло замість нового

Хто відмовляється від запропонованого – опиняється в кінці черги або отримує гроші, яких на квартиру не вистачить

Мешканцям окупованого Маріуполя, які чотири роки чекають на компенсаційне житло замість зруйнованого під час бойових дій, окупаційна влада пропонує аварійні будинки або квартири з живими власниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ASTRA.

Чотири роки обіцянок і зміна підрядників

Жителі окупованого Маріуполя, які втратили житло під час облоги міста, роками не можуть отримати обіцяне компенсаційне житло. Замість нових квартир їм пропонують будинки, що мали бути знесені, або оселі, у яких є законні власники. Маріупольчанка Анастасія розповіла виданню, що чекає на житло чотири роки і весь цей час живе в орендованій квартирі. Будинок, який їй запропонували, мав іти під знесення, але замість цього «відновлюється»: за цей час змінилося четверо підрядників, кінця ремонту не видно.

«Дали Лівобережний», – пише інша мешканка, яка раніше жила в центральній частині міста. Їй запропонували квартиру у східному районі, куди з центру треба їхати через річку та промислову зону. Ще одна маріупольчанка отримала ордер на квартиру за тією ж адресою і відразу відмовилась.

Відмова – кінець черги, згода – чужа квартира

Учасники розподілу житла повідомляють: якщо відмовитися від запропонованого «безхозного» помешкання вперше – переносять у кінець черги. Якщо відмовитися вдруге – пропонують лише грошову виплату, якої на купівлю квартири не вистачає.

Деякі отримувачі квартир за новими адресами намагаються розшукати колишніх власників – і натрапляють на людей, які нікуди не виїжджали. В одному з випадків до відремонтованої квартири прийшли претенденти на заселення, щоб оглянути її, – а власниця пояснила, що живе там понад 50 років, нікуди не виїжджала і просто чекає документів зі спадщини після смерті чоловіка. Претенденти пішли з'ясовувати ситуацію до адміністрації.

На початку травня окупаційна влада розклеювала на будинках оголошення з вимогою до мешканців протягом трьох днів звільнити квартири та здати ключі. Оскаржити виселення неможливо: адміністрація вважає, що у таких мешканців прав власника нібито немає. Раніше схожа ситуація склалася і в окупованому Донецьку – там також відбирали житло, яке люди придбали ще у 2013 році.

Закон Путіна і «безхозні» квартири

У 2025 році Путін підписав закон, який передає у публічну власність «безгосподарні» будинки на анексованих територіях. Саме під цю категорію окупаційна влада підводить квартири маріупольців, які виїхали або не встигли переоформити документи. По суті це продовження схеми привласнення нерухомості, яка у Маріуполі триває з перших місяців окупації.

Водночас чотири роки поспіль окупаційна влада обманювала маріупольців: замість обіцяних компенсаційних будинків зводила нові в іпотеку – для росіян. Ціни на таке житло місцевим мешканцям, які пережили облогу, недоступні.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що мешканці Маріуполя втрачають право на житло через обман окупантів: тим, хто подавав документи на отримання квартири ще у 2022–2023 роках, окупаційна адміністрація тепер повідомляє, що заяви нібито «не зареєстровані» або «втрачені». До слова, у травні 2026 року окупаційний голова Маріуполя разом із псевдоміськрадою одним рішенням привласнили майже 900 квартир – всі вони належали маріупольцям, які виїхали або не встигли переоформити документи.