Лінія фронту станом на 1 червня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 68 авіаційних ударів – скинув 244 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5859 дронів-камікадзе та здійснив 2187 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

1 червня на фронті відбулося 178 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, ліквідовано 32 окупанти та поранено дев'ять. Знищено дві одиниці автомобільної, шість одиниць спеціальної техніки, квадроцикл та укриття особового складу противника. Також пошкоджено сім автомобілів, дві гармати, один пункт управління БпЛА та 11 укриттів особового складу ворога. Знищено або придушено понад 200 ворожих безпілотників різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося три бойових зіткнення, один бій триває. Противник завдав п'яти авіаударів, скинув 16 керованих авіабомб, здійснив 67 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, вісім із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Окупанти сім разів намагалися прорвати оборону біля Ветеринарного, Стариці, Приліпки та Синельникового. Три бойових зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку

Загарбники чотири рази йшли в атаку поблизу Курилівки та у бік Куп'янська-Вузлового. Три бойових зіткнення тривають.

На Лиманському напрямку

Українські воїни успішно відбили вісім штурмів неподалік Копанок, Новомихайлівки, Дробишевого, Лиману та Ямполя.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони відбили чотири спроби загарбників просунутися вперед поблизу Калеників, Різниківки та у бік Кривої Луки, Рай-Олександрівки. Одне бойове зіткнення триває.

На Краматорському напрямку

Ворог здійснив одну марну спробу витіснити наших захисників із займаних позицій у районі Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони успішно відбили вісім атак поблизу Іванопілля, Плещіївки, Русиного Яру та у бік Кучерового Яру і Нового Шахового.

На Покровському напрямку

Ворог провів 36 атак. Окупанти намагалися прорватися у районах Дорожнього, Новоолександрівки, Родинського, Покровська, Котлиного, Молодецького, Удачного, Муравки, Горіхового та у напрямку Нового Донбасу, Шевченка, Білицького, Сергіївки. Три бойових зіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку

Окупанти один раз намагалися покращити своє тактичне положення в районі Вербового.

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано 23 атаки окупантів у районах населених пунктів Рибне, Злагода, Добропілля, Оленокостянтинівка, Залізничне, Чарівне та у бік Косівцевого, Різдвянки, Воздвижівки, Цвіткового та Верхньої Терси. П'ять бойових зіткнень тривають.

На Оріхівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку

Наші оборонці успішно зупинили дві спроби просунутися в районі Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1559-й день повномасштабної війни в Україні.