Буданов оцінив шанси завершення активної фази війни до листопада

«Ми будемо робити все для досягнення мети, яку поставив президент», запевнив керівник Офісу глави держави

Керівник Офісу президента Кирило Буданов погодився з оцінкою президента Володимира Зеленського щодо можливого завершення активної фази бойових дій до листопада, назвавши такий сценарій реалістичним. Про це він заявив під час форуму «Архітектура Безпеки», повідомляє кореспондент «Главкома».

Буданов зазначив, що орієнтири щодо строків базуються на позиції глави держави та загальній логіці розвитку ситуації на фронті й у міжнародних переговорах. Йдеться про заяву президента Володимира Зеленського, який раніше припускав наявність «вікна можливостей» для досягнення прогресу в перемовинах і зниження інтенсивності бойових дій до зимового періоду.

«Я повністю погоджуюсь. Це доручення президента якнайшвидше спробувати припинити цю війну. І я підтверджую – це намагання якнайшвидше, бажано до зими, припинити бойові дії», – сказав Буданов.

Водночас він підкреслив, що реалізація такого сценарію залежить не лише від України, а й від готовності Росії до будь-яких змін у характері війни. Наразі українська сторона працює над досягненням визначених керівництвом держави політичних і безпекових цілей.

«Ми будемо робити все для досягнення мети, яку поставив президент. На мій погляд, вона правильна, вчасна і продумана», – додав він.

Нагадаємо, раніше видання The Economist із посиланням на урядові джерела повідомило, що президент Володимир Зеленський нібито доручив готуватися до ще двох-трьох років війни. В Офісі президента відреагували на публікацію, назвавши її повторенням старого «вкиду» та спробою просувати негативні наративи про ситуацію в Україні.

Там також нагадали, що у лютому 2026 року вже спростовували аналогічну інформацію, оприлюднену The Wall Street Journal, назвавши її фейком, який не відповідає дійсності.