Буданов оцінив шанси завершення активної фази війни до листопада

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що вважає реалістичним завершення активної фази війни до зими
фото: glavcom.ua
Керівник Офісу президента Кирило Буданов погодився з оцінкою президента Володимира Зеленського щодо можливого завершення активної фази бойових дій до листопада, назвавши такий сценарій реалістичним. Про це він заявив під час форуму «Архітектура Безпеки», повідомляє кореспондент «Главкома».

Буданов зазначив, що орієнтири щодо строків базуються на позиції глави держави та загальній логіці розвитку ситуації на фронті й у міжнародних переговорах. Йдеться про заяву президента Володимира Зеленського, який раніше припускав наявність «вікна можливостей» для досягнення прогресу в перемовинах і зниження інтенсивності бойових дій до зимового періоду.

«Я повністю погоджуюсь. Це доручення президента якнайшвидше спробувати припинити цю війну. І я підтверджую – це намагання якнайшвидше, бажано до зими, припинити бойові дії», – сказав Буданов.

Водночас він підкреслив, що реалізація такого сценарію залежить не лише від України, а й від готовності Росії до будь-яких змін у характері війни. Наразі українська сторона працює над досягненням визначених керівництвом держави політичних і безпекових цілей.

«Ми будемо робити все для досягнення мети, яку поставив президент. На мій погляд, вона правильна, вчасна і продумана», – додав він.

Нагадаємо, раніше видання The Economist із посиланням на урядові джерела повідомило, що президент Володимир Зеленський нібито доручив готуватися до ще двох-трьох років війни. В Офісі президента відреагували на публікацію, назвавши її повторенням старого «вкиду» та спробою просувати негативні наративи про ситуацію в Україні.

Там також нагадали, що у лютому 2026 року вже спростовували аналогічну інформацію, оприлюднену The Wall Street Journal, назвавши її фейком, який не відповідає дійсності.

 

Буданов оцінив шанси завершення активної фази війни до листопада
Переговори з Росією на паузі? Буданов розповів про закулісну роботу дипломатів
Найнижчий темп наступу з 2023 року. Аналітики назвали площу, яку окупувала РФ у травні
Напруження на фронті досягло максимуму. Міноборони підбило підсумки травня
На Житомирщині підліток отримав удар струмом на даху потяга
За місяць ДТЕК повернув світло майже 2 млн родин після ворожих атак
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

