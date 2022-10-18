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Ворог може атакувати Україну з Білорусі малопомітними для ППО ракетами

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог може атакувати Україну з Білорусі малопомітними для ППО ракетами
фото ілюстративне

Винищувачі, які РФ перекидає до Білорусі, здатні запускати ракети «Кинжал» на відстані 2000 км

16 жовтня в небі над Мінськом було помічено три надзвукові винищувачі-перехоплювачі Міг-31, які приземлилися на аеродром у Мачулищах. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

«Беларускі Гаюн» зазначає, що це не стандартні Міг-31, а спеціальна модифікація Міг-31К. Саме ці винищувачі можуть нести на собі гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинжал» і здатні запускати їх на відстані 2000 км.

Крім того, на відміну від стандартних Міг, у цієї моделі винищувача також збільшений запас палива та спеціальна апаратура зв'язку. Вдалося встановити й реєстраційні номери Міг-31К, які прибули до Білорусі: RF-92462, RF-92339 та RF-92333.

Моніторингова група не виключає, що разом із Міг-31К до Білорусі привезли й гіперзвукові ракети «Кинжал». Справа в тому, що того ж дня, 16 жовтня, на аеродром «Мачулищі» з РФ прилітали три військово-транспортні літаки Іл-76 ВКС РФ (RF-86902, RF-76722, RF-76724), які цілком могли привезти ракети для запусків з Міг–31К», – зазначають у групі.

«Таким чином, є підстави вважати, що винищувачі МІГ-31К ВКС РФ найближчим часом можуть почати обстріл України з території Білорусі за допомогою гіперзвукових аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинжал», – зазначають у групі.

Бойова частина ракет Х-47М «Кинджал» становить 500 кг. Швидкість ракети 3500–12000 км/год. Після пуску з літака ракета піднімається на велику висоту у верхні шари атмосфери. А при заході на ціль по балістичній траєкторії може розвивати швидкість близько 12 тис. км/год.

Основним носієм ракет цього типу є винищувач МіГ-31, також можуть застосовуватись бомбардувальники Ту-22М3 та Ту-160. Тактико-технічні характеристики цієї ракети не дозволяють існуючим в Збройних Силах України засобам протиповітряної оборони ефективно виявляти та знищувати її.

Із 24 лютого 2022 року зафіксовано лише декілька бойових застосувань ракет цього типу, які противник намагається використовувати по надзвичайно важливих цілях.

Нагадаємо, триває 237-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Теги: війна росія окупанти Україна Білорусь

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