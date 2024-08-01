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Ворог намагається прорватися на одному із напрямків – Сирський

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Ворог намагається прорватися на одному із напрямків – Сирський
За словами Сирського, окупанти ціною великих втрат, мають незначний успіх на окремих напрямках східного фронту
фото: Олександр Сирський/Telegram

Головком ЗСУ Сирський повідомив про запеклі бої на східному фронті

На Покровському напрямку Ворог кидає у бій свої найдосвідченіші штурмові підрозділи на Покровський напрямок, намагаючись прорвати нашу оборону. При цьому бойові дії тривають по всіх напрямках наступу противника, «подекуди, ціною великих втрат, ворог має незначний успіх». Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками роботи на східному фронті.

«Протягом трьох діб працював на Східному фронті, в бригадах, які тримають оборону на Харківському та Торецькому напрямках. Противник продовжує зосереджувати зусилля на Покровському напрямку, кидає у бій свої найдосвідченіші штурмові підрозділи, намагаючись прорвати нашу оборону на напрямку Желанне, Новогродівка, Покровськ», – написав Сирський у Telegram.

Зі слів Головкома:

  • На Куп‘янському напрямку в районі, Піщаного, Стельмахівки, Макіївки тривають запеклі бої, але ми тримаємо наші позиції. 
  • Складна ситуація на Сіверському напрямку. Ворог активно застосовує артилерію, проводить штурми, але успіху не має. 
  • Також жорсткі бої точаться в районі каналу на підступах до Часового Яру, без зміни позицій сторін. 
    Противник продовжує штурмувати наші позиції в районах Нью-Йорка, Південного, Залізного. 
  • На Харківському напрямку, в районі Глибокого, Вовчанська, також бої, але ворог успіху не має, несе істотні втрати.

«По всіх напрямках наступу противника тривають бойові дії різної інтенсивності. Подекуди, ціною великих втрат, ворог має незначний успіх. Під час активних бойових дій тактичні позиції військ можуть змінюватись кілька разів протягом доби. Станом на зараз суттєвих змін не відбулось», – вказав Сирський.

Як зазначив Головком, силами Національноі поліції, СБУ та Військової служби правопорядку проводяться контрдиверсійні дії. «Їх підрозділи наразі виявляють та знешкоджують диверсійні групи противника в районах міської забудови на Торецькому напрямку», – повідомив він.

«Основні завдання моєї роботи у бригадах полягають у вивченні обстановки безпосередньо в районах бойових дій, аналізі ефективності виконання бойових завдань, вирішенні проблемних питаннь забезпечення підрозділів боєприпасами, БПЛА, засобами РЕБ та наданні допомоги командирам в організації бойових дій. Зустрівся з командирами підрозділів бригад, спільно обговорили шляхи підвищення стійкості оборони. Висловлюю вдячність солдатам, сержантам і офіцерам за мужність та хоробрість у захисті України. Слава Україні!» – наголосив Сирський.

Нагадаємо, Сили оборони вперше збили дроном російський вертоліт Мі-8.

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Теги: Олександр Сирський ворог втрати

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