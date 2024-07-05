Що читають українці у Вікіпедії на військову тематику: п’ятірка найпопулярніших статей

Стаття «Російське вторгнення в Україну (з 2022 р.)» мала лідерство у 2022 і 2023 роках, але цьогоріч вона опустилася відразу на кілька позицій

Найпопулярнішими статтями української Вікіпедії на військову тематику за підсумками першого півріччя 2024 року стали матеріали про Валерія Залужного та Олександра Сирського. Про це повідомляє АрміяInform.

За першу половину поточного року найбільше переглядів мала стаття про Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського (927 236).

Разом зі статтями про посаду «Головнокомандувач Збройних Сил України» (92 361), «Відзнаки Головнокомандувача Збройних Сил України» (111 896) та біографією попереднього Головнокомандувача Валерія Залужного (469 995) тема очільника Збройних Сил України більш ніж уп’ятеро популярніша за будь-яку іншу позицію, що стосується тривалої російсько-української війни. Найбільший сплеск інтересу до всіх цих статей був у лютому, під час зміни Головнокомандувача.

фото: АрміяInform

Попри те, що стаття «Російське вторгнення в Україну (з 2022 р.)» тримала абсолютне лідерство у 2022 і 2023 роках, цьогоріч вона опустилася вниз відразу на кілька позицій, маючи за перше півріччя 256 707 переглядів. Цього року її обійшла також стаття «Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки» (281 654 перегляди).

фото: АрміяInform

Загалом, п’ятірка найпопулярніших статей української Вікіпедії на військову тематику в першому півріччі 2024 року має такий вигляд:

Сирський Олександр Станіславович – 927 236;

Залужний Валерій Федорович – 469 995;

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки – 281 654;

Російське вторгнення в Україну (з 2022 р.) – 256 707;

Третя окрема штурмова бригада (Україна) – 222 808.

фото: АрміяInform

Також, за статистикою Вікіпедії, найпопулярнішим підрозділом ЗСУ є Третя окрема штурмова бригада (222 808), найгарячішим місцем на фронті – Авдіївка (106 247), найпопулярнішим видом військової техніки – літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 (171 222), найпопулярнішим фільмом про війну – «20 днів у Маріуполі» (146 249 переглядів).

Найпопулярнішим підрозділом ЗСУ є Третя окрема штурмова бригада (222 808) фото: АрміяInform

фото: АрміяInform

Зброя і техніка: А-50 (171 222), «Циркон» (ракета) (165 155), MIM-104 Patriot (126 746).

фото: АрміяInform

Нагадаємо, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та призначив Олександра Сирського новим головкомом ЗСУ.

Як повідомлялося, рішення відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного було ухвалено через низку причин. Одна з них – потреба у перегляді тактики дій. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Згодом і сам президент пояснив, чому звільнив Залужного.