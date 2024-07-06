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Росіяни знищили «Іскандерами» макети літаків на двох аеродромах

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Росіяни знищили «Іскандерами» макети літаків на двох аеродромах
Українські військові змогли захистити техніку та озброєння за допомогою макетів
фото: скріншот із відео

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук розповів про атаку окупантів

Російські окупанти нещодавно атакували аеродром в Дніпропетровській області та завдали удару по Одещині. Українські військові змогли захистити техніку та озброєння за допомогою макетів. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

«Звісно, і ми, і ворог маємо втрати техніки і людей. Але жодна із сторін не говорить про це публічно», – зауважив військовий, однак додав, що для пояснення прокоментує два ворожі удари.  

Ідеться про атаки ракетами «Іскандер-М», знятих з російських розвідувальних безпілотників, на аеродром Довгинцеве, що в Кривому Розі, 3 липня та в районі Южного на Одещині 6 липня.

Зокрема, після сьогоднішнього удару пропагандистські ЗМІ заявляли про нібито знищення двох пускових установок протиповітряної оборони Patriot.  Однак Олещук спростував це, заявивши, що українські військові успішно провели заходи з пасивної оборони.

«Дякую усім, хто допомагає із якісними макетами літаків та ЗРК. У ворога стало менше «Іскандерів», а макети ще підвезуть. Зберігайте спокій і єдність», – заявив командувач.

Раніше народна депутатка Мар’яна Безугла звинуватила командувача Повітряних сил ЗСУ генерала Миколу Олещука у тому, що він понад рік відмовляється приходити на Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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Теги: окупанти військові озброєння втрати ворог аеродром

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