Росіяни знищили «Іскандерами» макети літаків на двох аеродромах

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук розповів про атаку окупантів

Російські окупанти нещодавно атакували аеродром в Дніпропетровській області та завдали удару по Одещині. Українські військові змогли захистити техніку та озброєння за допомогою макетів. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

«Звісно, і ми, і ворог маємо втрати техніки і людей. Але жодна із сторін не говорить про це публічно», – зауважив військовий, однак додав, що для пояснення прокоментує два ворожі удари.

Ідеться про атаки ракетами «Іскандер-М», знятих з російських розвідувальних безпілотників, на аеродром Довгинцеве, що в Кривому Розі, 3 липня та в районі Южного на Одещині 6 липня.

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, як виняток, показав два свіжих ворожих удари «Іскандерами-М», знятих з російських розвідувальних БпЛА pic.twitter.com/Nr9KHgchsU — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 6, 2024

Зокрема, після сьогоднішнього удару пропагандистські ЗМІ заявляли про нібито знищення двох пускових установок протиповітряної оборони Patriot. Однак Олещук спростував це, заявивши, що українські військові успішно провели заходи з пасивної оборони.

«Дякую усім, хто допомагає із якісними макетами літаків та ЗРК. У ворога стало менше «Іскандерів», а макети ще підвезуть. Зберігайте спокій і єдність», – заявив командувач.

Раніше народна депутатка Мар’яна Безугла звинуватила командувача Повітряних сил ЗСУ генерала Миколу Олещука у тому, що він понад рік відмовляється приходити на Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.