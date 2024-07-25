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У Лондоні з'явилась інсталяція, присвячена вбитим Росією українським спортсменам

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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У Лондоні з'явилась інсталяція, присвячена вбитим Росією українським спортсменам
Навколо інсталяції розташоване спортивне обладнання, яке символізує дисципліни загиблих спортсменів, наочно нагадуючи про руйнівні наслідки війни
фото: посольство України у Великій Британії

«Ця інсталяція є потужним нагадуванням про величезні втрати, які несе Україна через війну»

На Парламентській площі в Лондоні було презентовано інсталяцію, присвячена пам'яті українських спортсменів, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомило посольство України у Великій Британії.

«З лютого 2022 року російська війна забрала життя тисяч невинних українців, включаючи 487 спортсменів. Більше 4,000 спортсменів досі активно захищають свою країну», – йдеться у повідомленні.

Інсталяція відкрита сьогодні за участі українських спортсменів, Державного Міністра з Питань Європи Стівена Дауті, Форін Офісу, Послів і Посольств Німеччини, США та Франції, Association of Ukrainians in Great Britain. Вона зображає цифру «487», хоча реальна кількість жертв може бути ще більшою. Навколо інсталяції розташоване спортивне обладнання, яке символізує дисципліни загиблих спортсменів, наочно нагадуючи про руйнівні наслідки війни.

Цього року на Олімпійських іграх у Парижі Україну представлятимуть лише 140 спортсменів, що є найменшою кількістю за всю історію літніх Олімпіад для України.

«Ця інсталяція є потужним нагадуванням про величезні втрати, які несе Україна через війну, і символом шани до тих, хто віддав своє життя заради майбутнього своєї країни. Ми дякуємо партнерам за цю символічну ініцативу та закликаємо світову спільноту звернути увагу на жорстокість та гуманітарні злочини росії, посилити підтримку України у боротьбі за мир і справедливість», – відзначили у посольстві.

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Теги: війна посольство Україна втрати Велика Британія Лондон

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