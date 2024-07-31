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Втрати ворога станом на 31 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Юлія Войцехівська
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Втрати ворога станом на 31 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 889-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1060 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 31 липня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 31 липня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 31 липня втратила:

  • особового складу ‒ близько 578120 (+1060) осіб,
  • танків ‒ 8390 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16161 (+20) од,
  • артилерійських систем – 16086 (+30) од,
  • РСЗВ – 1131 (+1) од,
    засоби ППО ‒ 907 (+1) од,
  • літаків – 363 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12853 (+21),
  • крилаті ракети ‒ 2407 (+1),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21739 (+52) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2697 (+1).
Втрати ворога станом на 31 липня 2024
Втрати ворога станом на 31 липня 2024
фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 31 липня:

  • У Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • У Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – п'ять суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – дев'ять суден, з них два рухалися з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 31 липня
Активність флоту окупантів станом на 31 липня
фото: Facebook/ВМС ЗСУ

Нині триває 889-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 31 липня 2024 року
Теги: Генштаб втрати

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