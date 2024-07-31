Втрати ворога станом на 31 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1060 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 31 липня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 31 липня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 31 липня втратила:
- особового складу ‒ близько 578120 (+1060) осіб,
- танків ‒ 8390 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16161 (+20) од,
- артилерійських систем – 16086 (+30) од,
- РСЗВ – 1131 (+1) од,
засоби ППО ‒ 907 (+1) од,
- літаків – 363 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12853 (+21),
- крилаті ракети ‒ 2407 (+1),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21739 (+52) од,
- спеціальна техніка ‒ 2697 (+1).
Активність флоту окупантів станом на 31 липня:
- У Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- У Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – п'ять суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – дев'ять суден, з них два рухалися з протоки Босфор.
Нині триває 889-й день повномасштабної війни в Україні.
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