Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворог обороняється на Херсонщині та Запоріжжі – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог обороняється на Херсонщині та Запоріжжі – Генштаб
Наступ триває на трьох напрямках – Мар”їнський, Авдіївський, Бахмутський
фото ілюстративне

Тривають важкі бої за місто Бахмут

Триває 425-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби противник завдав шість ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та критичній інфраструктурі населених пунктів. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбито понад 30 ворожих атак. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Волинський та Поліський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Сіверський та Слобожанський напрямки

Противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби здійснив обстріли населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Кучерівка, Шалигіне, Іскрисківщина та Попівка Сумської області, а також Окіп, Малі Проходи, Стрілеча, Нескучне, Гатище, Бударки та Чугунівка на Харківщині.

Куп’янський напрямок

Ворог продовжує заходи з фортифікаційного обладнання позицій на окремих ділянках. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Тополі, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

Лиманський напрямок

Противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне та Переїзне на Донеччині.

Бахмутський напрямок

Ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Новомаркове та Хромове. Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Хромове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський напрямок

Противник вів наступальні дії неподалік населених пунктів Новокалинове, Степове та Первомайське Донецької області, успіху не мав. Обстріляв, зокрема, Новокалинове, Авдіївку, Сєверне, Тоненьке, Первомайське, Карлівку та Невельське Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Протягом доби нашими захисниками були відбиті атаки противника в районі населеного пункту Мар’їнка, а також поблизу Новомихайлівки. Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Гостре, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Парасковіївка Донецької області.

Шахтарський напрямок

Протягом поточної доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка та Комар Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки

Противник продовжує вести оборонні дії. В той же час, протягом доби здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Новосілка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Чарівне, Оріхів Запорізької області та місто Херсон.

Противник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів у власних цілях. Зокрема, у Голубівці, що на Луганщині, російські окупанти використовують одну із шкіл як медичний пункт для надання меддопомоги своїм військовослужбовцям.

Авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також збито два ворожих розвідувальних БпЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс та дві станції радіоелектронної боротьби противника.

Теги: Генштаб війна росія окупанти Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські захисники взяли окупанта у полон наприкінці грудня минулого року під час боєзіткнення на Бахмутському напрямку
Полонений «Вагнерівець», який штурмував позиції ЗСУ під Бахмутом, піде під суд
Сьогодні, 15:03
Ексочільник ЦРУ спрогнозував, коли і де відбудеться потужний наступ ЗСУ
Ексочільник ЦРУ спрогнозував, коли і де відбудеться потужний наступ ЗСУ
Сьогодні, 13:10
Сирський сьогодні працює у районах бойових дій на Лиманському та Бахмутському напрямках
Бахмут: Сирський повідомив, що допомагає ЗСУ стримувати наступ ворога
Сьогодні, 12:14

Події в Україні

Стало відомо, хто підпалив церкву УПЦ МП на Буковині
Стало відомо, хто підпалив церкву УПЦ МП на Буковині
Чи є загроза повторного наступу з боку Білорусі? Оцінка Зеленського
Чи є загроза повторного наступу з боку Білорусі? Оцінка Зеленського
Ворог обороняється на Херсонщині та Запоріжжі – Генштаб
Ворог обороняється на Херсонщині та Запоріжжі – Генштаб
Україна планувала атаку на Москву? Банкова відреагувала на публікацію WP
Україна планувала атаку на Москву? Банкова відреагувала на публікацію WP
«Ви – вороги української держави». Митрополит Онуфрій вилаяв журналістів (відео)
«Ви – вороги української держави». Митрополит Онуфрій вилаяв журналістів (відео)
Скільки людей Україна повернула з полону: дані від президента
Скільки людей Україна повернула з полону: дані від президента

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Контрнаступ ЗСУ: аналітики ISW оцінили можливості Україні
13K
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Казахстан скасував парад на 9 травня: названо причину
8649
Перерахунок пенсії: хто отримає на тисячу гривень більше
6495
Російська пропаганда розповсюджує легенду про надзвичайні здібності Путіна
5102
Атака безпілотників по Севастополю: нові деталі (відео)

Новини

Контрнаступ ЗСУ: аналітики ISW оцінили можливості Україні
Сьогодні, 07:05
Танки Leopard 2 для України: Іспанія назвала строки поставки
22 квiтня, 09:56
У Києві пройшло прощання із екснардепом Олегом Барною та командиром Валерієм Дороховим (фото)
21 квiтня, 14:25
Запеклі бої за Бахмут і висока загроза ракетних ударів: дані Генштабу
21 квiтня, 06:40
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
19 квiтня, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
19 квiтня, 06:37

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту