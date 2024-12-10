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Ворог просунувся поблизу Покровська та Великої Новосілки на Донеччині – ISW

Ірина Бура
glavcom.ua
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Ворог просунувся поблизу Покровська та Великої Новосілки на Донеччині – ISW
Звіт ISW щодо війни в Україні 10 грудня
фото з відкритих джерел

Російські війська нещодавно просунулися на покровському напрямку на тлі триваючих наступальних операцій Росії

Російські війська просунулися поблизу Покровська та Великої Новосілки на Донеччині. Про це свідчать геолокаційні кадри, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська нещодавно просунулися на покровському напрямку на тлі триваючих наступальних операцій Росії. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 грудня, показують, що російські війська просунулися на південь від Новотроїцького (на південний захід від Покровська). Російські джерела стверджували, що російські війська просунулися у східну половину Даченського (на південь від Покровська) і на південь від населеного пункту; на південь від Зеленого (на південь від Покровська) і до південної межі населеного пункту; вздовж лінії Донецької залізниці на схід від Шевченка (на південь від Покровська); на південний захід від Пушкіна (на південь від Покровська); і на південь від Новотроїцького. Російський милблогер заявив, що російські війська окупували третину Новотроїцького. Однак ISW не знайшло підтвердження цьому. Російські війська вели наступальні дії на схід від Покровська в районі Промінь і Миролюбівка; на південний схід від Покровська біля Лисівки; на південь від Покровська – Даченське, Зелене, Новий Труд, Шевченка, Жовте, Пушкіне; і на південний захід від Покровська біля Новотроїцького.

Російські джерела стверджували, що ЗСУ зруйнували міст через річку Солону біля Новотроїцького. Російський милблогер заявив, що російське військове командування планує перекинути додаткові сили РФ на Покровський напрямок з 13 по 18 грудня.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що частини 90-ї танкової дивізії також наступають під Пушкіним; і що підрозділи 15-ї окремої мотострілецької бригади (2-а ОМСБр, ОМС) діють на північний захід від Селидового (на південний схід від Покровська). Машовець також заявив, що передові позиції російських військ біля Шевченка знаходяться приблизно в чотирьох кілометрах від південного Покровська. Він додав, що російське військове командування залучило до просування на Покровськ з півдня не менше половини особового складу ОВК і СВО, а також підрозділи Південного військового округу (ПВО). 

Ворог просунувся поблизу Покровська та Великої Новосілки на Донеччині – ISW фото 1
мапа: ISW

Російські війська нещодавно просунулися поблизу Великої Новосілки на тлі триваючих наступальних операцій Росії. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 грудня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Рівнополя (на південний захід від Великої Новосілки). Російські джерела стверджують, що їхні війська захопили Благодатне (на південь від Великої Новосілки). Російський мілблогер стверджував, що російські війська просунулися на північний захід від Рівнополя та в межах західного Роздольного (на північний схід від Великої Новосілки), але ISW не знайшло підтвердження цьому. Російські війська продовжували наступ біля Великої Новосілки; на північ від Великої Новосілки біля Нових Комарів; на північний схід від Великої Новосілки біля Роздольного; на південь від Великої Новосілки біля Благодатного; на південний схід від Великої Новосілки біля Сторожева та на південний захід від Великої Новосілки біля Новодарівки та Рівнополя. Речник української бригади, яка діє в районі Великої Новосілки, заявив, що наразі російські війська намагаються просунутися на південь від Великої Новосілки та зменшили інтенсивність штурмів біля Нового Комара. Речник додав, що російські війська намагаються знайти слабкі місця в обороні України та наступати на ці напрямки невеликими групами піхоти. 

Нагадаємо, українські сили нещодавно просунулися в Курській області, зокрема на південь від Дарино. 

Російські війська заходять у Торецьк невеликими групами, намагаючись закріпитися в будівлях, але зазнають значних втрат.

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Теги: Покровськ ISW наступ війна окупанти росія ворог Донеччина Україна

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