Ізраїльський дипломат: Неонацизм в Україні – це смішно

Посол Бродський прокоментував спроби Путіна звинуватити українців у неонацизмі

В умовах повномасштабної війни проти України російська пропаганда неодноразово використовує риторику про нібито «неонацизм» у державній політиці країни. Проте в інтервʼю «Главкому» надзвичайний і повноважний посол Держави Ізраїль Михаель Бродський заперечив такі твердження та назвав їх абсурдними.

Посол зауважив, що Україна – одна з найбільш прозраїльських країн у Європі. За його словами, це «відображується і в заявах на підтримку України від офіційних осіб, і у громадській думці, бо вона – також на боці Ізраїлю».

Михаель Бродський зауважив, що не бачить проблему з антисемітизмом в Україні.

«Особливих проблем з антисемітизмом я не бачу. Рівень антисемітизму в Україні дуже низький, що характерно для східної та центральної Європи – на заході він дійсно вищий. Але говорити про антисемітизм чи про неонацизм на державному рівні – це повний абсурд, і я повторюю про це з перших днів війни. Це смішно, враховуючи, що президент України – єврей. Та й у бізнесі, в культурі в Україні також присутні представники єврейської общини. Тобто нічого з того, про що говорить Росія, немає й близько», – наголосив Бродський.

Україна продовжує зберігає дипломатичні відносини з Палестиною. За словами посла, Ізраїль хотів би, щоб Україна підтримала країну у всіх питаннях, які є важливими для Ізраїлю.

«Нам би хотілося, звісно, щоб Україна підтримала Ізраїль у всіх питаннях, які є життєво важливими для Ізраїлю. І щоб Україна мала більш жорстку позицію щодо Ірану, враховуючи, що він є ворожою державою і для вас, і що іранська зброя воює проти України. Також нам би хотілося, аби Україна перенесла своє посольство до Єрусалиму, як це вже зробили Сполучені Штати. Але ми живемо не в ідеальному світі. І буває, що в України виникають питання до Ізраїлю, а в Ізраїля – до України. І це нормально – ми ці питання обговорюємо», – додав Бродський.

Нагадаємо, головний рабин України Моше Асман зауважив, що російська дипломатія і пропаганда роками роздували тему антисемітизму в Україні та досі продовжують цим займатися. За його словами, в Україні вже давно не ображають, дискримінують чи цькують євреїв.

Раніше, російський диктатор Володимир Путін назвав президента України Володимира Зеленського «ганьбою єврейського народу», тому що, за його словами, деякі євреї вважають українського президента недостойним свого народу.