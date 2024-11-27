Радбез ООН проведе екстрене засідання через російські атаки по Україні

Засідання Радбезу ООН буде скликано через звернення України

В Україні тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки на енергетичну систему України

Сьогодні, 27 листопада, Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй збереться на екстрене засідання через останні російські удари по критичній інфраструктурі України. Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Як зазначив дипломат, засідання Радбезу ООН скликається у відповідь на звернення України. Засідання відбудеться о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, в Україні тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки на енергетичну систему України.

Як відомо, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. За заявою Зеленського, загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більш як 140 повітряних цілей. Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Було запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Раніше Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про зниження електричної потужності на українських атомних електростанціях через російську атаку 17 листопада. Тоді постраждала енергетична інфраструктура України.

Вже у ніч на 26 листопада російські загарбники вдарили по електроінфраструктурі Тернополя. Згодом стало відомо, що під час атаки БпЛА пошкодили один із об'єктів критичної інфраструктури.

До слова, китайська делегація в ООН закликала до негайних переговорів між Росією та Україною, заявивши, що обидві сторони продовжують прагнути до перемоги через силу.