Росіяни просуваються на південь від Курахово – карти ISW

Війська ворога використовують успіх біля Вугледара, щоб просунутись далі та вирівняти лінію фронту поблизу Курахово

Російські війська успішно використовують своє нещодавнє захоплення Вугледара, щоб отримати тактично значущі успіхи на південь від Курахового на підтримку поточних російських наступальних операцій, спрямованих на зрівняння лінії фронту та ліквідацію українського виступу на заході Донецької області. Про це інформують аналітики Інституту вивчення війни(ISW) у своєму звіті.

Операція ЗСУ в Росії

Українські війська нещодавно трохи просунулися в межах основного українського виступу в Курській області на тлі продовження наступальних операцій України в цьому районі 11 листопада. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 листопада, свідчать, що українські війська нещодавно просунулися на схід від Новоіванівки (на південний схід від Коренево). 11 листопада російські джерела, зокрема Міністерство оборони, повідомили, що українські війська атакували на схід від Коренево поблизу Ольговки та на південний схід від Коренево біля Новоіванівки, Миколаєво-Дарино та Дарино.

Російські сили також нещодавно просунулися в межах українського виступу в Курській області, продовжуючи свої наступальні операції 11 листопада. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 і 10 листопада, показують, що підрозділи російської 810-ї бригади морської піхоти (Чорноморський флот, Південний військовий округ) нещодавно відвоювали позиції під час механізованого штурму силами, еквівалентними зменшеній роті, на північний захід від Погребків (північніше Суджі). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 11 листопада, вказують, що російські війська просунулися в східному Даріно. Російські військові блогери стверджують, що російські сили захопили Дарино, хоча ISW не надало візуальних доказів цього.

Російські сили продовжили наступальні дії на південний схід від Коренево, в районах Леонідове, Миколаєво-Дарино, Дарино, Кругленьке та Новоіванівка, а також на північ від Суджі поблизу Малої Локні. 11 листопада полковник Вадим Мисник, речник Північного оперативного командування ЗСУ, повідомив, що російські війська ведуть інтенсивні наземні удари в Курській області з інтервалом у 10-15 хвилин. Мисник зазначив, що російські війська атакують за допомогою авіації, дронів та реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) по Сумській, Чернігівській і Харківській областях. Він також зазначив, що на Курську область припадає значна частина російських боєприпасів, а інтенсивність російських ударів тут у два-три рази вища, ніж в Україні. За його словами, у Курській області діють підрозділи 810-ї ОМСБр ВМФ РФ і 155-ї ОМСБр (ТОФ, СВО). Також зазначається, що підрозділи 51-го повітряно-десантного полку (106-а дивізія ВДВ) діють поблизу Даріно.

Фото: ISW

Харківщина

Російські війська 10 і 11 листопада продовжували наступальні дії на північний схід від міста Харкова в районі Вовчанська і Стариці, але не просунулися. Мілблогери стверджували, що російські війська досягли тактичних успіхів і покращили свої позиції в центрі Вовчанська, але ISW не знайшло підтвердження цих тверджень. Повідомляється, що підрозділи 116-ї бригади спецназу Росгвардії продовжують діяти поблизу Вовчанська.

Фото: ISW

Луганщина

Повідомляється, що російські війська просунулися поблизу Куп’янська під час продовження наступальних дій уздовж лінії Куп’янськ–Сватове 10 листопада. Міністерство оборони Росії заявило, що підрозділи російського 153-го танкового полку та 347-го мотострілецького полку (обидва належать до 47-ї танкової дивізії, 1-ї гвардійської танкової армії (ГТА), Московський військовий округ) діють у районі Колісниківки (південний схід від Куп’янська). Російські мілблогери також повідомляли, що російські сили просунулися поблизу Петропавлівки (на схід від Куп’янська) і біля Берестового (південний схід від Куп’янська) в напрямку Лозової (південний схід від Берестового). Однак ISW не знайшов підтвердження цих заяв.

Російські війська продовжили наступальні дії на північ від Куп’янська в районі Кіндрашівки; на південний схід від Куп’янська поблизу Загризового; на захід від Сватового біля Зеленого Гаю; і на південний захід від Сватового біля Греківки 10 та 11 листопада. Одне з російських джерел заявило, що українські сили намагалися контратакувати поблизу Вишневого (на захід від Сватового), але безуспішно. Речник української бригади на куп’янському напрямку 11 листопада повідомив, що російські війська не використовували бронетехніку та важку техніку під час штурмів і в ближньому тилу протягом останнього місяця, а ведуть наступ лише невеликими групами піхоти. Він також зазначив, що російські сили на куп’янському напрямку складаються з мобілізованих, контрактників та персоналу невизначених приватних військових компаній (ПВК) з різним рівнем бойового досвіду та підготовки. Голова Харківської області Олег Синєгубов 11 листопада оголосив про обов’язкову евакуацію 10 населених пунктів Борівської громади, включаючи Борову (на захід від Сватового).

Фото: ISW

6 листопада російські блогери повідомили, що російські війська також досягли Кругляківки та Колісниківки, а також просунулися на північ від Стельмахівки, хоча ISW не підтвердили це візуально.

Путінські війська продовжували наступальні дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Кучерівки, Кругляківки, Загризового, Дружелюбівки, Твердохлібового, Греківки, Новомихайлівки, Макіївки, Катеринівки, Торського та Тернів 5 і 6 листопада.

Донеччина

Російські війська продовжували наступальні дії на схід від Сіверська в районі Верхньокам’янського та на південний схід від Сіверська в районі Вимки, проте жодних підтверджених змін на лінії фронту не зафіксовано. Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що підрозділи російської 106-ї повітряно-десантної дивізії та 3-ї загальновійськової армії (колишній 2-й корпус армії ЛНР), включно з 6-ю, 127-ю та 123-ю мотострілецькими бригадами, а також більшість 85-ї та 88-ї мотострілецьких бригад, діють між Спірним (південний схід від Сіверська) та Оріхово-Василівкою (південний захід від Сіверська та на північ від Часового Яру). Машовець повідомив, що за літо-осінь 2024 року підрозділи 6-ї ОМСБр просунулися приблизно на 3–3,2 кілометри в напрямку Золотарівка–Верхньокам’янське та Верхньокам’янка–Верхньокам’янське (всі на схід від Сіверська). Він також заявив, що частини 123-ї ОМСБр та 106-ї дивізії ВДВ безуспішно атакують вздовж залізничного полотна від Роздолівки в напрямку Переїзного (обидва населені пункти розташовані на південь від Сіверська).

Машовець зазначив, що російські війська, які діяли на південний захід від Сіверська, також здійснювали невдалі атаки із Залізнянського у напрямку Привілля у вересні 2024 року, після чого відійшли з передових позицій у цьому районі. Він також повідомив, що в районі Білогорівки (північний схід від Сіверська) діють підрозділи 127-ї ОМСБр, посилені танковим батальйоном 123-ї ОМСБр.

Російські війська продовжували наступальні дії на Покровському напрямку, але підтверджених наступів не зробили. Російський військовий блогер стверджував, що війська РФ просунулися на південний схід від Покровська в районі Селидового та Григорівки та на південь від Покровська в районі Новоолексіївки, хоча ISW не знайшов візуального підтвердження цих тверджень. 10 і 11 листопада російські війська продовжували наступати на схід від Покровська в районі Промінь і Миролюбівки та на південний схід від Покровська в районі Лисівки, Сухого Яру, Селидового, Григорівки і Петрівки.

Фото: ISW

«Південна вісь»

Російські війська продовжували наступ у західній частині Запорізької області поблизу Малої Токмачки (на північний схід від Роботиного) та біля Новоандріївки (на північний захід від Роботиного), проте жодних підтверджених змін на лінії фронту не зафіксовано. Речник Таврійського угруповання військ ЗСУ, полковник Владислав Волошин, зазначив, що найближчим часом російські війська можуть посилити обстріли із застосуванням бронетехніки, баггі та мотоциклів у Запорізькій області після збільшення розвідки та авіаударів у цьому районі на 30-40 відсотків за останні кілька тижнів. Відомо, що оператори безпілотників російської групи «Нємца» 291-го мотострілецького полку (42-а мотострілецька дивізія, 58-а загальновійськова армія, Південний військовий округ) діють поблизу Роботиного, а підрозділи 76-ї російської повітряно-десантної дивізії – біля Новоолександріївки (на південний захід від Роботиного, в російському тилу).

Фото: ISW

Російські загарбники протягом минулої доби завдали одного ракетного (3 ракети), 35 авіаційних ударів (зокрема, задіяв 90 КАБ) та 513 ударів дронами-камікадзе, здійснив 3125 обстрілів позицій наших військ.