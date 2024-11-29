Сирський вирішив посилити підрозділи на двох найгарячіших напрямках

За словами Сирського, стійкість і відвага українських захисників та захисниць ламають ворожі задуми, які виходять далеко за межі цих напрямків

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський працював сьогодні, 29 листопада, у частинах і підрозділах на Донечинні - на Покровському та Курахівському напрямка. За результатами спілкування з командирами, які безпосередньо ведуть бій, було вирішено посилити підрозділи Сил оборони на цих двох найгарячіших напрямках Донеччини. Про це Сирський повідомив у Facebook.

«Головна мета – особисто поспілкуватись з командирами, які безпосередньо ведуть бій, вирішити проблемні питання та надати всебічну допомогу. За результатами роботи прийняті всі необхідні рішення щодо посилення підрозділів резервами, додатковими боєприпасами, озброєнням і військовою технікою», – повідомив Сирський.

Сирський особисто поспілкувався з командирами, які безпосередньо ведуть бій фото: Головнокомандувач ЗС України, Facebook

За його словами, стійкість і відвага українських захисників та захисниць ламають ворожі задуми, які виходять далеко за межі цих напрямків.

«Ми продовжуємо стримувати ворога та завдавати йому важких втрат у живій силі та техніці», - додав Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ висловив подяку нашим воїнам за стійкість та хоробрість у боротьбі з російським агресором.

Нагадаємо, українські оборонці відновили втрачені позиції поблизу Кремінної, а російські сили нещодавно просунулися поблизу Покровська, Курахового та Великої Новосілки. Про це повідомляється у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 27 листопада.

Російські війська продовжували наступальні операції на північний схід від Сіверська в районі Григорівки, але безуспішно. Командир української бригади, яка діяла на сіверському напрямку, повідомив, що російські війська продовжують штурмувати невеликими групами за підтримки авіації та артилерії.