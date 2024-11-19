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Reuters повідомив деталі першої української атаки ракетами Atacms углиб Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Reuters повідомив деталі першої української атаки ракетами Atacms углиб Росії
ЗСУ вперше завдали удар по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами Atacms
фото з відкритих джерел

За даними Reuters, Україна випустила по російському складу боєприпасів вісім ракет Atacms

Російська Федерація змогла збити лише дві з восьми ракет Atacms, які Україна випустила по російській території в ніч проти 19 листопада. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Співрозмовник Reuters заявив, що Україна атакувала склад боєприпасів вісьмома ракетами Atacms. З них Росія, змогла перехопити дві. Таким чином Міністерство оборони Росії вкотре збрехало повідомляючи нібито про збиття українських ракет.

Україна завдала удару по арсеналу біля російського Карачева
Україна завдала удару по арсеналу біля російського Карачева
фото: Reuters

Сьогодні, 19 листопада, вперше ЗСУ завдали удар по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами Atacms виробництва США. Про це повідомляють численні ЗМІ, зокрема Reuters та CNN з посиланням на чиновників США.

За даними CNN, Україна вперше завдала удару вглиб Росії американськими ракетами Atacms на тисячний день від повномасштабного вторгнення РФ, уразивши арсенал російської зброї. Це підтвердили два американські чиновники.

Зазначається, що Україна використала Atacms лише через два дні після того, як адміністрація Байдена дала «зелене світло» на використання американської зброї великої дальності проти цілей у Росії.

До слова, помічник держсекретаря США Браян Ніколс підтвердив інформацію про те, що президент США Джо Байден дозволив Україні атакувати об'єкти на території Росії американською зброєю.

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Теги: росія обстріл зброя ракета

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