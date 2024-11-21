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За тисячу днів війни окупанти витратили на обстріл України більше $18 млрд

Степан Гафтко
glavcom.ua
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За тисячу днів війни окупанти витратили на обстріл України більше $18 млрд
Стало відомо, скільки РФ витратила на ракетні обстріли
фото з відкритих джерел

За 1000 днів війни Росія випустила по території України понад 10 тис. ракет різних типів

Від початку повномасштабної війни російська армія випустила по Україні понад 10 тис. ракет різних типів та більше 13 тис. безпілотників. Загальна вартість цих боєприпасів, витрачених на руйнування, перевищила $18 млрд. Про це інформує Радіо Свобода.

Ці дані базуються на відкритих джерелах і оцінках експертів. Однак видання зазначає, що значна частина інформації про атаки засекречена, що може свідчити про ще більші реальні витрати на ракетні та безпілотні удари.

Деякі види озброєння, такі як ракети Х-22, були виготовлені ще за часів СРСР і фактично не коштували агресору додаткових витрат. Проте Росія продовжує виробляти сучасні ракети, зокрема «Кинджали», «Онікси», «Іскандери», «Калібри», а також ударні безпілотники.

До лютого 2024 року сукупні витрати Росії на військову агресію проти України становили близько $211 млрд, за даними Reuters із посиланням на Пентагон. Окрім цього, у 2024–2027 роках Москва планує витратити майже 13 мільярдів доларів на відновлення зруйнованих окупованих територій України, що у 22 рази перевищує витрати на розвиток Північного Кавказу за той самий період.

У проєкті федерального бюджету РФ на 2025 рік особливу увагу приділено статті «національна оборона», витрати на яку мають досягти рекордних $131 млрд. Це на 22% більше, ніж у 2024 році, і майже вдвічі перевищує рівень 2023 року. Військові витрати складатимуть 6,3% ВВП і становитимуть 32,5% усіх бюджетних видатків – рівень, небачений з часів СРСР.

На тлі рекордних витрат на «оборону» соціальне фінансування, яке традиційно було найбільшим за обсягом, суттєво скоротили. Водночас у бюджеті на 2025 рік передбачено значне підвищення комунальних тарифів.

Паралельно інфраструктура РФ продовжує занепадати. За даними Міністерства будівництва Росії, 60% трубопроводів вимагають заміни, що є критичним показником. Очисні споруди зносилися в середньому на 80%, а в деяких регіонах – до 90%.

Нагадаємо, повномасштабна війна, яку ворог планував на 3 дні, вже триває більше 1000 діб.

До слова, головний успіх за тисячу днів повномасштабної війни – Україна є. Україна вистояла і залишається суверенною державною. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал Анатолій Баргилевич.

Зауважимо, що за 1000 днів повномасштабного вторгнення у столиці народилося 52 214 немовлят та одружилися 65 655 пар. Про це розповів на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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Теги: росія ворог Москва озброєння інфраструктура Пентагон Facebook Україна фінансування військові обстріл радіо війна армія Свобода окупанти Анатолій Баргилевич

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