ЗСУ мають успіхи в Курській області – ISW

РФ намагається приховати успіхи ЗСУ в Курській області, тому пропаганда видає їх за «безуспішні операції»

Українські сили нещодавно просунулися в Курській області, зокрема на південь від Дарино. Про це свідчать геолокаційні кадри, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

«Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися в Новоіванівці (на південний схід від Коренево) і біля Малої Локні (на північ від Суджі). Однак ISW не знайшло підтвердження цих тверджень», – йдеться в повідомленні.

Крім того, російські джерела стверджували, що українські сили нібито безуспішно контратакували поблизу Дарино, Миколаєво-Дарино (на південний схід від Коренево), Новоіванівки та Погребків (на північний захід від Суджі).

Карта бойових дій в Курській області ISW

«Командир українського підрозділу, який діяв у Курській області, повідомив 3 грудня, що російські війська відчувають труднощі з забезпеченням підрозділів на передовій, транспортуванням бронетехніки на лінію фронту та накопиченням сил для широкомасштабних атак через погане матеріально-технічне забезпечення», – кажуть в ISW.

Також аналітики зазначають, що в Курській області діють підрозділи російської 106-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ), а в Суджанському напрямку діють підрозділи чеченського спецназу «Ахмат».

Нагадаємо, що російська армія уже кілька місяців збирає сили для майбутнього контрнаступу та витіснення Збройних сил України з російської території. Однак чисельність військового угруповання росіян у Курській області не є катастрофічною, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За деякими даними, російський диктатор Володимир Путін хоче встигнути відбити Курську область в ЗСУ до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, тобто до 20 січня.