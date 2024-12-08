Ворог намагається оточити Торецьк: ЗСУ повідомили про ситуацію

Попри складність умов, українські підрозділи утримують перевагу

Російські війська заходять у Торецьк невеликими групами, намагаючись закріпитися в будівлях, але зазнають значних втрат. Про це повідомив заступник начальника штабу 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ» Михайло Стойкевич під час ефіру телемарафону 8 грудня.

Ворог використовує всі доступні види зброї, зокрема артилерію та кориговані авіаційні бомби (КАБи), незважаючи на ризик для власних бійців.

Відомо, що ворог не евакуює власних поранених. Оточити Торецьк окупантам не вдається.

«Станом на зараз, загроза оточення міста відсутня. Попри складність умов, українські підрозділи утримують перевагу та ефективно протидіють агресору», – сказав він.

ЗСУ активно використовують FPV-дрони для нічних атак, що оснащені системами спостереження, адаптованими до умов темряви.

«Підрозділи ефективно знищують ворожі групи, які намагаються проникати у місто, ховаючи їх під уламками споруд», – сказав Михайло Стойкевич.

Російські сили розвивають БпЛА на оптоволокні, що складно придушити засобами радіоелектронної боротьби. Обидві сторони стикаються з труднощами у використанні безпілотників через дощі та обмороження, що знижує ефективність техніки.

Нагадаємо, ЗСУ зачистили один із кварталів міста Часів Яр.

Крім того, аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно із нею, російські загарбники знову мають успіхи на Донеччині.

Також влада Донеччини назвала чотири міста, завезти допомогу до яких майже неможливо.