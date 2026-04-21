Ворог вдарив тритонною авіабомбою по Костянтинівці: знесло квартал багатоповерхівок (відео)

Російська армія продовжує застосовувати тактику «випаленої землі»

Окупаційні війська використовують проти мирного населення Донеччини боєприпаси надзвичайної руйнівної сили. Таким чином продовжують застосовувати тактику «випаленої землі». У мережі з'явилися кадри наслідків удару авіабомби по Костянтинівці, інформує «Главком».

Відео об'єктивного контролю було зняте аеророзвідкою прикордонного підрозділу «Фенікс». На кадрах зафіксовано результати прямого влучання надпотужної авіабомби (імовірно, тритонної ФАБ-3000) у житлову забудову міста.

Масштаби руйнувань:

Внаслідок вибуху фактично зник цілий квартал приватної та багатоповерхової забудови.

Житлові будинки перетворилися на купи будівельного сміття — багато споруд зруйновано до самого фундаменту.

Ударна хвиля завдала критичних пошкоджень інфраструктурі та будівлям, розташованим поруч із епіцентром вибуху.

🤬Приліт тритонної російської авіабомби у Костянтинівці. Цілий квартал багатоповерхівок знесло до фундаменту.



📹Прикордонний підрозділ Фенікс — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 21, 2026

Російська армія дедалі частіше використовує авіабомби великого калібру, що дозволяє їм завдавати ударів з великої відстані, стираючи з лиця землі українські міста та села.

«Главком» писав, що уночі 21 квітня російські війська вкотре атакували мирне населення та цивільну інфраструктуру Сум. Одразу декілька ударів прийшлося по спальному району.

За попередніми даними, внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки: вибито вікна, виникли займання транспортних засобів. Наразі відомо про щонайменше шістьох постраждалих, серед яких 17-річна дитина. Дані про інших потерпілих уточнюються.

Нагадаємо, окупанти здійснили масовану атаку ударними безпілотниками на Суми. Під ударом опинився Зарічний район міста. Зафіксовано понад п’ять влучань на одній із прибудинкових територій. Унаслідок атаки пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, вибито вікна, загорілися цивільні автомобілі.