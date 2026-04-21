Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворог вдарив тритонною авіабомбою по Костянтинівці: знесло квартал багатоповерхівок (відео)

Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Наслідки прильоту тритонної російської авіабомби у Костянтинівці
фото: скрин з відео

Російська армія продовжує застосовувати тактику «випаленої землі»

Окупаційні війська використовують проти мирного населення Донеччини боєприпаси надзвичайної руйнівної сили. Таким чином продовжують застосовувати тактику «випаленої землі». У мережі з'явилися кадри наслідків удару авіабомби по Костянтинівці, інформує «Главком».

Відео об'єктивного контролю було зняте аеророзвідкою прикордонного підрозділу «Фенікс». На кадрах зафіксовано результати прямого влучання надпотужної авіабомби (імовірно, тритонної ФАБ-3000) у житлову забудову міста.

Масштаби руйнувань:

  • Внаслідок вибуху фактично зник цілий квартал приватної та багатоповерхової забудови.
  • Житлові будинки перетворилися на купи будівельного сміття — багато споруд зруйновано до самого фундаменту.
  • Ударна хвиля завдала критичних пошкоджень інфраструктурі та будівлям, розташованим поруч із епіцентром вибуху.

Російська армія дедалі частіше використовує авіабомби великого калібру, що дозволяє їм завдавати ударів з великої відстані, стираючи з лиця землі українські міста та села.

«Главком» писав, що уночі 21 квітня російські війська вкотре атакували мирне населення та цивільну інфраструктуру Сум. Одразу декілька ударів прийшлося по спальному району.

За попередніми даними, внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки: вибито вікна, виникли займання транспортних засобів. Наразі відомо про щонайменше шістьох постраждалих, серед яких 17-річна дитина. Дані про інших потерпілих уточнюються.

Нагадаємо, окупанти здійснили масовану атаку ударними безпілотниками на Суми. Під ударом опинився Зарічний район міста.  Зафіксовано понад п’ять влучань на одній із прибудинкових територій. Унаслідок атаки пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, вибито вікна, загорілися цивільні автомобілі.

Теги: росія Костянтинівка окупанти війна Україна ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua