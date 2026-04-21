Обстріл Сум: кількість постраждалих зросла

Ростислав Вонс
Через влучання пошкоджено житлові будинки, автомобілі та медичний заклад
Наразі відомо, що внаслідок атаки постраждало шестеро людей

Уночі 21 квітня російські війська вкотре атакували мирне населення та цивільну інфраструктуру Сум. Одразу декілька ударів прийшлося по спальному району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

За попередніми даними, внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки: вибито вікна, виникли займання транспортних засобів. Наразі відомо про щонайменше шістьох постраждалих, серед яких 17-річна дитина. Дані про інших потерпілих уточнюються.

Наслідки удару по місту Суми
Обсяги завданих руйнувань встановлюються. На місцях працюють слідчо-оперативні групи та вибухотехніки, які проводять огляд і документування наслідків руйнувань.

Також поліцейські зафіксували факт влучання в дах одного із медичних закладів. Територію обстежують профільні служби.

Нагадаємо, окупанти здійснили масовану атаку ударними безпілотниками на Суми. Під ударом опинився Зарічний район міста.  Зафіксовано понад п’ять влучань на одній із прибудинкових територій. Унаслідок атаки пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, вибито вікна, загорілися цивільні автомобілі.

Як повідомлялось, окупанти взяли під контроль кілька населених пунктів безпосередньо біля кордону у Сумській області, однак усі спроби просунутися вглиб української території своєчасно зриваються.

У медіа з'явилися заяви про «загрозу напівоточення Сум з півночі та сході». Угруповання об'єднаних сил, яке відповідає за оборону південної частини Сумщини, прокоментувало відповідну інформацію.

Читайте також:

Читайте також

Правоохоронці документують наслідки атак, фіксують руйнування та збирають докази
РФ за добу вбила двох людей на Сумщині, ще п’ятеро поранені (фото)
17 квiтня, 07:49
Вогнеборці пожежу ліквідували
Росіяни вдарили по АЗС у Сумах (фото)
16 квiтня, 10:58
Через удар РФ було пошкоджено обладнання порту
Росія атакувала енергетичну та портову інфраструктуру Одещини
10 квiтня, 08:35
Пожежі спалахнули на території портової інфраструктури та в складських приміщеннях
Одещина: РФ масовано атакувала портову інфраструктуру
8 квiтня, 08:00
Ворог атакував FPV-дроном маршрутку в час пік
Окупанти вдарили дроном по автобусу в центрі Нікополя: троє загиблих, 16 поранених
7 квiтня, 09:38
Росія атакувала Суми безпілотниками: є влучання у багатоповерхівку
Росія атакувала Суми безпілотниками: є влучання у багатоповерхівку
4 квiтня, 04:31
Будинок Даші Євтух знаходиться в аварійному стані
У будинок зірки «МастерШеф» Даші Євтух влучив шахед: вона показала кадри зруйнованої оселі
2 квiтня, 12:05
За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження
Росіяни обстріляли Сумщину: є травмовані, пошкоджено АЗС
30 березня, 07:58
Росіни завдали повторного удару по Сумах та поцілили у рятувальників
Окупанти вдарили по рятувальниках у Сумах (фото)
22 березня, 10:42

Обстріл Сум: кількість постраждалих зросла
Обстріл Сум: кількість постраждалих зросла
Втрати ворога станом на 21 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 21 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 квітня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 квітня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 21 квітня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 21 квітня 2026
Атака на Суми, екстрене засідання Радбезу ООН: головне за ніч
Атака на Суми, екстрене засідання Радбезу ООН: головне за ніч
Окупанти масовано атакували Суми дронами: пошкоджено лікарню та будинки
Окупанти масовано атакували Суми дронами: пошкоджено лікарню та будинки

21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії
Вчора, 22:47
«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Вчора, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Вчора, 10:19
Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
Вчора, 09:27

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
