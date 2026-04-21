Обстріл Сум: кількість постраждалих зросла

Через влучання пошкоджено житлові будинки, автомобілі та медичний заклад

Наразі відомо, що внаслідок атаки постраждало шестеро людей

Уночі 21 квітня російські війська вкотре атакували мирне населення та цивільну інфраструктуру Сум. Одразу декілька ударів прийшлося по спальному району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

За попередніми даними, внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки: вибито вікна, виникли займання транспортних засобів. Наразі відомо про щонайменше шістьох постраждалих, серед яких 17-річна дитина. Дані про інших потерпілих уточнюються.

Наслідки удару по місту Суми фото: Нацполіція

Обсяги завданих руйнувань встановлюються. На місцях працюють слідчо-оперативні групи та вибухотехніки, які проводять огляд і документування наслідків руйнувань.

Також поліцейські зафіксували факт влучання в дах одного із медичних закладів. Територію обстежують профільні служби.

Нагадаємо, окупанти здійснили масовану атаку ударними безпілотниками на Суми. Під ударом опинився Зарічний район міста. Зафіксовано понад п’ять влучань на одній із прибудинкових територій. Унаслідок атаки пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, вибито вікна, загорілися цивільні автомобілі.

Як повідомлялось, окупанти взяли під контроль кілька населених пунктів безпосередньо біля кордону у Сумській області, однак усі спроби просунутися вглиб української території своєчасно зриваються.

У медіа з'явилися заяви про «загрозу напівоточення Сум з півночі та сході». Угруповання об'єднаних сил, яке відповідає за оборону південної частини Сумщини, прокоментувало відповідну інформацію.