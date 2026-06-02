У Дніпрі зросла кількість загиблих, серед них – двоє дітей

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Наслідки ворожих прильотів у Дніпрі. 2 червня 2026 рік
фото: Дніпропетровська ОВА
Кількість жертв удару по Дніпру зросла до 11 осіб

Рятувальники у Дніпрі продовжують розбирати завали на місці влучань. Кількість загиблих унаслідок нічної масованої атаки російських окупантів на Дніпро збільшилася. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, інформує «Главком».

«Вже 11 загиблих… З них двоє – діти. Тіла жінки та 8-річного хлопчика рятувальники дістали з-під руїн понівеченої ворогом чотириповерхівки у Дніпрі», – написав Ганжа.

Ганжа також повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу зросла до 37 осіб. Наразі у медичних закладах міста залишаються 22 поранених.

Лікарі борються за життя пацієнтів, які отримали важкі травми внаслідок вибухів та використання ворогом касетних боєприпасів:

  • Осколкові поранення різних частин тіла.
  • Численні переломи кінцівок.
  • Рвані та різані рани.
  • Мінно-вибухові травми.
  • Акубаротравми (контузії від вибухової хвилі).

Решта постраждалих отримали необхідну медичну допомогу та перебувають на амбулаторному лікуванні вдома.

Раніше міський голова Борис Філатов повідомив, що характер ушкоджень інфраструктури та людей чітко вказує на навмисне використання Росією касетного озброєння для збільшення кількості жертв серед цивільного населення та рятувальників.

Серед загиблих – заступник начальника пожежно-рятувального загону, майор ДСНС Антон Ярмоленко, який потрапив під повторний обстріл під час виїзду на виклик. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

«Главком» писав, що російські окупаційні війська у ніч проти 2 червня завдали жорстокого масованого удару по Дніпропетровщині. Найбільших руйнувань зазнав обласний центр, де ворог застосував тактику повторних ударів. 

Глава держави зазначив, що у Дніпрі триває – на місці чотириповерхового багатоквартирного будинку. Частину будинку фактично просто знесли.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

