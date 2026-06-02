У Дніпрі зросла кількість загиблих, серед них – двоє дітей

Наслідки ворожих прильотів у Дніпрі. 2 червня 2026 рік

Кількість жертв удару по Дніпру зросла до 11 осіб

Рятувальники у Дніпрі продовжують розбирати завали на місці влучань. Кількість загиблих унаслідок нічної масованої атаки російських окупантів на Дніпро збільшилася. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, інформує «Главком».

«Вже 11 загиблих… З них двоє – діти. Тіла жінки та 8-річного хлопчика рятувальники дістали з-під руїн понівеченої ворогом чотириповерхівки у Дніпрі», – написав Ганжа.

Ганжа також повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу зросла до 37 осіб. Наразі у медичних закладах міста залишаються 22 поранених.

Лікарі борються за життя пацієнтів, які отримали важкі травми внаслідок вибухів та використання ворогом касетних боєприпасів:

Осколкові поранення різних частин тіла.

Численні переломи кінцівок.

Рвані та різані рани.

Мінно-вибухові травми.

Акубаротравми (контузії від вибухової хвилі).

Решта постраждалих отримали необхідну медичну допомогу та перебувають на амбулаторному лікуванні вдома.

Раніше міський голова Борис Філатов повідомив, що характер ушкоджень інфраструктури та людей чітко вказує на навмисне використання Росією касетного озброєння для збільшення кількості жертв серед цивільного населення та рятувальників.

Серед загиблих – заступник начальника пожежно-рятувального загону, майор ДСНС Антон Ярмоленко, який потрапив під повторний обстріл під час виїзду на виклик. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

«Главком» писав, що російські окупаційні війська у ніч проти 2 червня завдали жорстокого масованого удару по Дніпропетровщині. Найбільших руйнувань зазнав обласний центр, де ворог застосував тактику повторних ударів.

Глава держави зазначив, що у Дніпрі триває – на місці чотириповерхового багатоквартирного будинку. Частину будинку фактично просто знесли.