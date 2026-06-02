Масований удар по Україні 2 червня. Повітряні сили показали роботу ППО (відео)

Уночі ворог застосував проти України понад 700 засобів повітряного нападу

Російська терористична армія масовано атакувала українські регіони. Повітряні сили ЗСУ показали бойову роботу протиповітряної оборони у ніч проти 2 червня, передає «Главком».

— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 2, 2026

За даними Повітряних сил, цієї ночі ворог застосував проти України понад 700 засобів повітряного нападу, атаки безпілотників продовжились і протягом дня – десятки БпЛА збито захисниками неба.

«Попри виснаження та втому Сили оборони України 24/7 захищають країну від російських ракет та дронів. День і ніч ми тримаємо небо, стоїмо на захисті рідної землі заради майбутнього країни та наших дітей!», – додається у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 2 червня (з 18:00 1 червня), російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування різних типів. Основний напрямок удару – Київ. Також атаковано Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщину та інші регіони.

Як повідомлялося, російська армія у ніч проти 2 червня завдала комбінованого удару по Києву. Внаслідок атаки у місті спалахнули пожежі, є пошкоджені будинки в різних районах міста. Станом на 19:57 відомо про 90 постраждалих та шістьох загиблих через атаку РФ.

Зокрема, у Дніпрі завершилася пошуково-рятувальна операція у житловому кварталі, по якому уночі поцілили російські ракети. За даними влади, Росія вбила 16 людей, 42 особи отримали поранення через атаку.