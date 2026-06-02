Масований удар по Україні 2 червня. Повітряні сили показали роботу ППО (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
У ніч проти 2 червня РФ масовано атакувала Україну
Уночі ворог застосував проти України понад 700 засобів повітряного нападу

Російська терористична армія масовано атакувала українські регіони. Повітряні сили ЗСУ показали бойову роботу протиповітряної оборони у ніч проти 2 червня, передає «Главком».

«На відео – бойова робота протиповітряної оборони у ніч на 2 червня 2026 року. Північ, Південь, Схід та Центр країни!», – йдеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил, цієї ночі ворог застосував проти України понад 700 засобів повітряного нападу, атаки безпілотників продовжились і протягом дня – десятки БпЛА збито захисниками неба.

«Попри виснаження та втому Сили оборони України 24/7 захищають країну від російських ракет та дронів. День і ніч ми тримаємо небо, стоїмо на захисті рідної землі заради майбутнього країни та наших дітей!», – додається у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 2 червня (з 18:00 1 червня), російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування різних типів. Основний напрямок удару – Київ. Також атаковано Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщину та інші регіони.

Як повідомлялося, російська армія у ніч проти 2 червня завдала комбінованого удару по Києву. Внаслідок атаки у місті спалахнули пожежі, є пошкоджені будинки в різних районах міста. Станом на 19:57 відомо про 90 постраждалих та шістьох загиблих через атаку РФ.

Зокрема, у Дніпрі завершилася пошуково-рятувальна операція у житловому кварталі, по якому уночі поцілили російські ракети. За даними влади, Росія вбила 16 людей, 42 особи отримали поранення через атаку.

