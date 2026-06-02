Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по Дніпру 2 червня: СБУ з'ясувала, хто допомагав РФ готувати атаку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Удар по Дніпру 2 червня: СБУ з'ясувала, хто допомагав РФ готувати атаку
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави
фото: СБУ
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна

Служба безпеки затримала ворожого агента, який брав участь у підготовці ракетно-дронової атаки РФ по Дніпру у ніч на 2 червня. Ним виявився завербований ворогом колишній військовий з Криничанського району області з російським паспортом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як з’ясувало розслідування, фігурант відстежував час та напрямки польотів винищувачів і ударних гелікоптерів ЗСУ, які захищають небо прифронтового регіону. У такий спосіб окупанти шукали «слабкі точки» у протиповітряній обороні області та сподівалися вирахувати місця базування української авіації, щоб завдати туди комбінованого удару.

Удар по Дніпру 2 червня: СБУ з'ясувала, хто допомагав РФ готувати атаку фото 1

«Для збору розвідданих зловмисник виходив на місцевість під час повітряних тривог, щоб зафіксувати координати і часові інтервали вильотів літаків та гелікоптерів Сил оборони», – йдеться у повідомленні.

За матеріалами справи, російські спецслужбісти залучили фігуранта до співпраці через Телеграм-канал, де він шукав виходи на окупантів. Під час розвідвилазок зловмисник на власному авто об’їжджав місцевість, постійно змінюючи локації для збору агентурної інформації.

Удар по Дніпру 2 червня: СБУ з'ясувала, хто допомагав РФ готувати атаку фото 2

Співробітники СБУ затримали агента за місцем його проживання. Під час обшуку у нього виявлено паспорт громадянина РФ і смартфон з доказами роботи на ворога. Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що сьогодні армія РФ била по Дніпру. Станом на 16:11 було відомо про 15 загиблих, серед них – діти. Згодом росіяни знову завдали удару по Дніпру. Унаслідок удару поранено дітей та пошкоджено багатоповерховий будинок.

Раніше міський голова Борис Філатов повідомив, що характер ушкоджень інфраструктури та людей чітко вказує на навмисне використання Росією касетного озброєння для збільшення кількості жертв серед цивільного населення та рятувальників.

До слова, у Дніпрі у середу, 3 червня 2026 року, оголошено днем жалоби за жертвами масованої нічної атаки російських окупантів. Відповідне розпорядження підписав міський голова Борис Філатов.

Теги: СБУ війна Дніпро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Той, хто принижує військового, допомагає ворогу
Той, хто принижує військового, допомагає ворогу
13 травня, 16:49
Пастка спрацювала: Кремль не зміг зіграти навіть у просту гру
Пастка спрацювала: Кремль не зміг зіграти навіть у просту гру
7 травня, 07:00
За даними слідства, політик називав російську агресію проти України «внутрішнім громадянським конфліктом»
Підозра екснардепу Мураєву: СБУ повідомила деталі
11 травня, 12:20
Втрати ворога станом на 16 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 16 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
16 травня, 07:15
Трамп: Ми не проводитимемо запланований на завтра напад на Іран
Трамп: США хотіли завтра вдарити по Ірану, але нас відмовили
18 травня, 22:58
Саудівська Аравія просуває мирний пакт з Іраном без участі Ізраїлю
Саудівська Аравія зробила хід конем. Ер-Ріяд запропонував Ірану пакт про ненапад
15 травня, 13:21
Розмовляти чи з'ясовувати стосунки з родичем-колаборантом Кобра категорично відмовилася
Десантниця розповіла, як зустрілася на полі бою із братом-колаборантом
23 травня, 20:15
Легіон «Свобода Росії» – військовий підрозділ, сформований у березні 2022 року
Легіон «Свобода Росії», який воює за Україну, пояснив, кого беруть у підрозділ, а кому відмовляють
26 травня, 20:46
Наслідки ворожих прильотів по Україні, 2 червня 2026 рік
Атака на Дніпро: кількість загиблих зростає, під завалами можуть бути люди (відео, фото)
Сьогодні, 09:34

Події в Україні

Удар по Дніпру 2 червня: СБУ з'ясувала, хто допомагав РФ готувати атаку
Удар по Дніпру 2 червня: СБУ з'ясувала, хто допомагав РФ готувати атаку
У Дніпрі зросла кількість загиблих, серед них – діти (оновлено)
У Дніпрі зросла кількість загиблих, серед них – діти (оновлено)
Росіяни знову атакували Дніпро: поранено дітей (фото, відео)
Росіяни знову атакували Дніпро: поранено дітей (фото, відео)
Росія била по Дніпру касетними боєприпасами. Філатов назвав причину дій ворога
Росія била по Дніпру касетними боєприпасами. Філатов назвав причину дій ворога
Ільський НПЗ, «Панцир-С1» і корабель у Криму. Генштаб підтвердив нові ураження
Ільський НПЗ, «Панцир-С1» і корабель у Криму. Генштаб підтвердив нові ураження
У Дніпрі через повторний удар ворога загинув майор служби цивільного захисту: що про нього відомо
У Дніпрі через повторний удар ворога загинув майор служби цивільного захисту: що про нього відомо

Новини

Бундестаг розкритикував ультраправих за поїздку до Росії
Сьогодні, 13:57
«Росія вичавлює з себе останні сили». Посол Євросоюзу прокоментувала масований удар по Україні
Сьогодні, 11:56
«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Вчора, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Вчора, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Вчора, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Вчора, 12:49

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua