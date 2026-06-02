Удар по Дніпру 2 червня: СБУ з'ясувала, хто допомагав РФ готувати атаку

Служба безпеки затримала ворожого агента, який брав участь у підготовці ракетно-дронової атаки РФ по Дніпру у ніч на 2 червня. Ним виявився завербований ворогом колишній військовий з Криничанського району області з російським паспортом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як з’ясувало розслідування, фігурант відстежував час та напрямки польотів винищувачів і ударних гелікоптерів ЗСУ, які захищають небо прифронтового регіону. У такий спосіб окупанти шукали «слабкі точки» у протиповітряній обороні області та сподівалися вирахувати місця базування української авіації, щоб завдати туди комбінованого удару.

«Для збору розвідданих зловмисник виходив на місцевість під час повітряних тривог, щоб зафіксувати координати і часові інтервали вильотів літаків та гелікоптерів Сил оборони», – йдеться у повідомленні.

За матеріалами справи, російські спецслужбісти залучили фігуранта до співпраці через Телеграм-канал, де він шукав виходи на окупантів. Під час розвідвилазок зловмисник на власному авто об’їжджав місцевість, постійно змінюючи локації для збору агентурної інформації.

Співробітники СБУ затримали агента за місцем його проживання. Під час обшуку у нього виявлено паспорт громадянина РФ і смартфон з доказами роботи на ворога. Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що сьогодні армія РФ била по Дніпру. Станом на 16:11 було відомо про 15 загиблих, серед них – діти. Згодом росіяни знову завдали удару по Дніпру. Унаслідок удару поранено дітей та пошкоджено багатоповерховий будинок.

Раніше міський голова Борис Філатов повідомив, що характер ушкоджень інфраструктури та людей чітко вказує на навмисне використання Росією касетного озброєння для збільшення кількості жертв серед цивільного населення та рятувальників.

До слова, у Дніпрі у середу, 3 червня 2026 року, оголошено днем жалоби за жертвами масованої нічної атаки російських окупантів. Відповідне розпорядження підписав міський голова Борис Філатов.