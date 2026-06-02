На Харківщині розширено зону обов’язкової евакуації: перелік населених пунктів

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

За даними влади, йдеться про сім населених пунктів Богодухівського району

У Харківській області розширено зону обов'язкової евакуації населення. Йдеться про Золочівський напрямок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

«Враховуючи безпекову ситуацію та системні ворожі обстріли, розширюємо зону обов’язкової евакуації на Золочівському напрямку. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області, яке провели за участі наших військових, рятувальників, представників силових структур і керівників РВА», – зауважив Синєгубов.

За даними влади, йдеться про сім населених пунктів Богодухівського району: селища Золочів та села Писарівка, Гурї'в, Леміщине, Малижине, Мерло, Морозова Долина.

«Маємо вивезти в більш безпечні населені пункти 7157 осіб, з яких 1702 дитини та 311 маломобільних людей. Харківська ОВА спільно з волонтерськими організаціями та благодійними фондами забезпечує вимушено переміщених осіб усім необхідним – від тимчасового житла до медичної, гуманітарної, юридичної допомоги. Логістичні маршрути затверджені та відпрацьовані. Закликаємо громадян зберегти життя й виїхати з небезпечних територій», – додав очільник Харківської ОВА.

До слова, евакуація з Донецької області продовжується, водночас жителі Краматорська неохоче виїжджають з рідного міста навіть попри те, що до фронту всього 15 км, а саме місто ледь не щодня обстрілюється ворожими військами. Керівник напрямку евакуації по Донецькій області гуманітарної місії «Проліска» Євген Ткачов зауважує, що з часом евакуація з Краматорська чи Слов'янська може лише ускладнитись тим, що евакуаційні шляхи будуть супроводжуватись російськими дронами, які лише масштабуються і в кількості, і у відстані польоту.

Як повідомлялося, з окремих територій Нікопольського району Дніпропетровської області через безпекову ситуацію мають виїхати понад 1100 мешканців.