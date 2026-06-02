Росіяни знову атакували Дніпро: поранено дітей (фото, відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наслідки ворожої атаки на Дніпро
фото: Олександр Ганжа/Telegram
Медики оцінюють стан поранених як середньої тяжкості

Сьогодні, 2 червня, росіяни знову завдали удару по Дніпру. Унаслідок удару поранено дітей та пошкоджено багатоповерховий будинок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

За даними влади, медична допомога знадобилася брату та його восьмирічній сестрі.

Зазначається, що обох поранених госпіталізовано. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. 

Нагадаємо, що сьогодні армія РФ вже била по місту, зокрема, пошкоджений будинок. Станом на 14:20 було відомо про 12 загиблих, серед них двоє дітей. Також 37 людей поранені.

Раніше міський голова Борис Філатов повідомив, що характер ушкоджень інфраструктури та людей чітко вказує на навмисне використання Росією касетного озброєння для збільшення кількості жертв серед цивільного населення та рятувальників.

До слова, у Дніпрі у середу, 3 червня 2026 року, оголошено днем жалоби за жертвами масованої нічної атаки російських окупантів. Відповідне розпорядження підписав міський голова Борис Філатов.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

