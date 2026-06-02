Росіяни знову атакували Дніпро: поранено дітей (фото, відео)

Медики оцінюють стан поранених як середньої тяжкості

Сьогодні, 2 червня, росіяни знову завдали удару по Дніпру. Унаслідок удару поранено дітей та пошкоджено багатоповерховий будинок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

За даними влади, медична допомога знадобилася брату та його восьмирічній сестрі.

Зазначається, що обох поранених госпіталізовано. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

Нагадаємо, що сьогодні армія РФ вже била по місту, зокрема, пошкоджений будинок. Станом на 14:20 було відомо про 12 загиблих, серед них двоє дітей. Також 37 людей поранені.

Раніше міський голова Борис Філатов повідомив, що характер ушкоджень інфраструктури та людей чітко вказує на навмисне використання Росією касетного озброєння для збільшення кількості жертв серед цивільного населення та рятувальників.

До слова, у Дніпрі у середу, 3 червня 2026 року, оголошено днем жалоби за жертвами масованої нічної атаки російських окупантів. Відповідне розпорядження підписав міський голова Борис Філатов.