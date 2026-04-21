Окупанти масовано атакували Суми дронами: пошкоджено лікарню та будинки

У ніч на 21 квітня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками на Суми. Під ударом опинився Зарічний район міста. Про це повідомила місцева влада, передає «Главком».

Зафіксовано понад п’ять влучань на одній із прибудинкових територій. Унаслідок атаки пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, вибито вікна, загорілися цивільні автомобілі.

Також один із безпілотників влучив у дах медичного закладу. На місцях ударів виникли пожежі. Окрім житлових будинків, пошкоджень зазнали об’єкти інфраструктури.

Станом на зараз інформація про загиблих або постраждалих не надходила, дані уточнюються.

У місті тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Влада попереджає про загрозу повторних ударів і закликає мешканців залишатися в укриттях.

Як повідомлялось, окупанти взяли під контроль кілька населених пунктів безпосередньо біля кордону у Сумській області, однак усі спроби просунутися вглиб української території своєчасно зриваються.

У медіа з'явилися заяви про «загрозу напівоточення Сум з півночі та сході». Угруповання об'єднаних сил, яке відповідає за оборону південної частини Сумщини, прокоментувало відповідну інформацію.