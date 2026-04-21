Окупанти масовано атакували Суми дронами: пошкоджено лікарню та будинки

Іванна Гончар
фото: Сергій Кривошеєнко

У ніч на 21 квітня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками на Суми. Під ударом опинився Зарічний район міста. Про це повідомила місцева влада, передає «Главком».

Зафіксовано понад п’ять влучань на одній із прибудинкових територій. Унаслідок атаки пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, вибито вікна, загорілися цивільні автомобілі.

Також один із безпілотників влучив у дах медичного закладу. На місцях ударів виникли пожежі. Окрім житлових будинків, пошкоджень зазнали об’єкти інфраструктури.

Станом на зараз інформація про загиблих або постраждалих не надходила, дані уточнюються.

У місті тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Влада попереджає про загрозу повторних ударів і закликає мешканців залишатися в укриттях.

Як повідомлялось, окупанти взяли під контроль кілька населених пунктів безпосередньо біля кордону у Сумській області, однак усі спроби просунутися вглиб української території своєчасно зриваються.

У медіа з'явилися заяви про «загрозу напівоточення Сум з півночі та сході». Угруповання об'єднаних сил, яке відповідає за оборону південної частини Сумщини, прокоментувало відповідну інформацію.

Читайте також:

Читайте також

РФ атакувала Полтаву: зруйновано будинок учасниці «МайстерШеф» (фото)
РФ атакувала Полтаву: зруйновано будинок учасниці «МайстерШеф» (фото)
1 квiтня, 19:11
Інцидент стався 30 березня в селі Капулівка Покровської громади на Дніпропетровщині
На Дніпропетровщині журналісти «Суспільного» потрапили під мінометний обстріл
2 квiтня, 13:23
Унаслідок удару ніхто не постраждав
Чернігівщина: окупанти вдарили FPV-дронами по школі
6 квiтня, 06:16
Наслідки ворожого обстрілу Запоріжжя у ніч на 8 квітня
Окупанти завдали авіаударів по Запорізькому району: одна людина загинула
8 квiтня, 00:36
Новий глава Держмитслужби, справа Чернишова. Головне за 10 квітня 2026
Новий глава Держмитслужби, справа Чернишова. Головне за 10 квітня 2026
10 квiтня, 21:25
Окупанти раніше вже намагалися зруйнувати дамбу в Печенігах
РФ масовано атакувала одне з найбільших водосховищ Харківщини
14 квiтня, 12:36
Завдяки роботі протиповітряної оборони вдалося зберегти критичну інфраструктуру
Дрони РФ атакували Київщину, є пошкодження у Білій Церкві та Обухівському районі
15 квiтня, 10:39
Росія розширює буферну зону вздовж кордону на Сумщині – DeepState
Росія розширює буферну зону вздовж кордону на Сумщині – DeepState
14 квiтня, 21:38
За словами фахівця, приблизно 20% «шахедів» мають онлайн-керування завдяки мережі з території РФ
«Нічого не залишилося». Флеш розповів про пережиту атаку
Вчора, 12:40

Ворог протягом дня бив по Харкову: є постраждалі, пошкоджено будинки
Ворог протягом дня бив по Харкову: є постраждалі, пошкоджено будинки
Лінія фронту станом на 20 квітня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 20 квітня 2026. Зведення Генштабу
Результати виборів у Болгарії, удари по Україні. Головне за 20 квітня 2026 року
Результати виборів у Болгарії, удари по Україні. Головне за 20 квітня 2026 року
Вибух поблизу Рівного: влада повідомила деталі
Вибух поблизу Рівного: влада повідомила деталі
Сили оборони спростували захоплення окупантами Зибиного на Харківщині
Сили оборони спростували захоплення окупантами Зибиного на Харківщині

Новини

21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії
Вчора, 22:47
«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Вчора, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Вчора, 10:19
Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
Вчора, 09:27

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
