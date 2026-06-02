Росія била по Дніпру касетними боєприпасами. Філатов назвав причину дій ворога

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Наслідки ворожих прильотів у Дніпрі, 2 червня 2026 рік
фото: Борис Філатов
Принцип касетних боєприпасів полягає в тому, що їхня бойова частина складається з великої кількість суббоєприпасів

Російські окупаційні війська під час нічного масованого обстрілу Дніпра свідомо застосували касетні боєприпаси. Метою такого кроку є максимальне ураження цивільного населення та представників екстрених служб. Про це заявив міський голова Дніпра Борис Філатов на своїй офіційній сторінці у Facebook, інформує «Главком».

Мер Дніпра звернув увагу на характерні руйнування та деталі на місці ворожих влучань, які свідчать про використання забороненого озброєння. За його словами, весь асфальт довкола понівечений дрібними уламками.

Касетні боєприпаси – це авіабомби, артилерійські снаряди або ракети, які містять десятки чи сотні дрібніших бойових елементів (суббоєприпасів). Під час польоту основний контейнер відкривається над ціллю та розкидає їх на великій території, забезпечуючи масоване ураження.

«Майже всі ви бачили фото того страху, що під@ри знову наробили у Дніпрі. Але я на те й міський голова, щоб звертати увагу на деталі. Просто подивитись собі під ноги. Весь асфальт побитий. Це – касетний боєприпас. Вони навмисно б'ють касетами, щоб було більше жертв серед цивільних, поліції, рятувальників та комунальних служб!!!», – наголосив Філатов.

Найбільша підступність касетних снарядів – суббоєприпаси, які не вибухнули одразу. Вони можуть лежати під ногами у вигляді невеликих куль, циліндрів або «стрічок» і здетонувати від найменшого дотику. 

Зауважимо, використання касетного озброєння пояснює велику кількість поранених та загибель рятувальника. Нагадаємо, ворог застосував тактику повторного удару: коли на місце першого прильоту прибули екстрені служби для ліквідації наслідків, росіяни вдарили знову. Внаслідок цього на службовому виїзді загинув заступник начальника пожежно-рятувального загону, майор Антон Ярмоленко.

«Главком» писав, що російські окупаційні війська у ніч проти 2 червня завдали жорстокого масованого удару по Дніпропетровщині. Найбільших руйнувань зазнав обласний центр, де ворог застосував тактику повторних ударів. 

Станом на 9:40 атака росіян на Дніпро обірвала життя маленького хлопчика. Тіло дитини 2023 року народження рятувальники дістали з-під завалів пошкодженої ворожим ударом 4-поверхівки. 

Глава держави зазначив, що у Дніпрі триває пошуково-рятувальна операція на місці чотириповерхового багатоквартирного будинку. Частину будинку фактично просто знесли.

