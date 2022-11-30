Єврокомісія пояснила шокуючі цифри про втрати України

100 тисяч людей це загальна кількість загиблих та поранених

У Єврокомісії уточнили заяву Урсули фон дер Ляйєн про те, що Україна втратила вбитими понад сто тисяч військових. Озвучені дані включають і поранених, і загиблих. Про це повідомила директор із політичних комунікацій ЄК Дана Спінант.

«Спасибі тим, хто вказав на неточність за цифрами у попередній версії цього відео. Використана оцінка із зовнішніх джерел має стосуватися втрат, тобто як загиблих, так і поранених, і має показати жорстокість Росії», – йдеться у повідомленні.

Тим часом Урсула фон дер Ляєн видалила відео з твердженням, що за час війни в Україні загинули 100 тисяч військовослужбовців ЗСУ. У наступному відео, яке вона опублікувала, цей момент вирізали.

Нагадаємо, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 30 листопада заявила, що Україна втратила у війні з Росією близько 100 тис. військових та 20 тис. цивільних.

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Речник президента України Сергій Нікіфоров зазначив, що достовірну інформацію про втрати має озвучувати лише Головнокомандувач, міністр оборони або Верховний головнокомандувач України. Він додав, що Зеленський оприлюднить офіційні дані, «коли настане слушний момент», адже це чутлива інформація.