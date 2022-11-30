Сім безпілотників та шість бойових машин: втрати ворога за добу
ЗСУ вже «демілітаризували» майже 89 тис. окупантів
За минулу добу українські захисники ліквідували близько 500 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 88 880 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 30 листопада орієнтовно склали:
- особового складу – близько 88 880 (+500) осіб ліквідовано;
- танків – 2914 (+3) од;
- бойових броньованих машин – 5872 (+6) од;
- артилерійських систем – 1902 (+1) од;
- РСЗВ – 395 (+0) од;
- засоби ППО – 210 (+1) од;
- літаків – 280 (+0) од;
- гелікоптерів – 261 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1562 (+7);
- крилаті ракети – 531 (+0);
- кораблі /катери – 16 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4429 (+6) од;
- спеціальна техніка – 163 (+0).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, триває 280-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Бахмутське, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.
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