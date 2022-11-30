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Сім безпілотників та шість бойових машин: втрати ворога за добу

glavcom.ua
Сім безпілотників та шість бойових машин: втрати ворога за добу
Росія вже втратила в Україні 5872 бойових броньованих машин
фото ілюстративне

ЗСУ вже «демілітаризували» майже 89 тис. окупантів

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 500 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 88 880 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 30 листопада орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 88 880 (+500) осіб ліквідовано;
  • танків – 2914 (+3) од;
  • бойових броньованих машин – 5872 (+6) од;
  • артилерійських систем – 1902 (+1) од;
  • РСЗВ – 395 (+0) од;
  • засоби ППО – 210 (+1) од;
  • літаків – 280 (+0) од;
  • гелікоптерів – 261 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1562 (+7);
  • крилаті ракети – 531 (+0);
  • кораблі /катери – 16 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4429 (+6) од;
  • спеціальна техніка – 163 (+0).
Втрати окупантів станом на ранок 30 листопада
Втрати окупантів станом на ранок 30 листопада
Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 280-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Бахмутське, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.

Теги: війна росія ЗСУ окупанти Україна

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