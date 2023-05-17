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Втрати Росії у війні перевищили 200 тис. ‒ Генштаб 

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Втрати Росії у війні перевищили 200 тис. ‒ Генштаб 
фото ілюстративне

За добу ЗСУ знищили дев'ять танків та 16 БПЛА

Українські захисники за минулу добу ліквідували 610 російських солдат, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить понад 200 тис. військових - 200 590 військових. Крім того, ЗСУ знищили дев'ять танків та 16 БПЛА. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 200590 (+610) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3771 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7365 (+17) од,
  • артилерійських систем ‒ 3166 (+16) од,
  • РСЗВ ‒ 562 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 318 (+2) од,
  • літаків ‒ 308 (+0) од,
  • гелікоптерів ‒ 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 2748 (+16),
  • крилаті ракети ‒ 982 (+9),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 6067 (+19) од,
  • спеціальна техніка ‒ 417 (+7)
Втрати Росії у війні перевищили 200 тис. ‒ Генштаб  фото 1

Нагадаємо, триває 448-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби відбулось 55 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка. 

Теги: війна Генштаб солдат втрати

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