Втрати Росії у війні перевищили 200 тис. ‒ Генштаб
За добу ЗСУ знищили дев'ять танків та 16 БПЛА
Українські захисники за минулу добу ліквідували 610 російських солдат, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить понад 200 тис. військових - 200 590 військових. Крім того, ЗСУ знищили дев'ять танків та 16 БПЛА. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 200590 (+610) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3771 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7365 (+17) од,
- артилерійських систем ‒ 3166 (+16) од,
- РСЗВ ‒ 562 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 318 (+2) од,
- літаків ‒ 308 (+0) од,
- гелікоптерів ‒ 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 2748 (+16),
- крилаті ракети ‒ 982 (+9),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 6067 (+19) од,
- спеціальна техніка ‒ 417 (+7)
Нагадаємо, триває 448-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби відбулось 55 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.
Коментарі — 0