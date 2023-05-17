Втрати Росії у війні перевищили 200 тис. ‒ Генштаб 

За добу ЗСУ знищили дев'ять танків та 16 БПЛА

Українські захисники за минулу добу ліквідували 610 російських солдат, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить понад 200 тис. військових - 200 590 військових. Крім того, ЗСУ знищили дев'ять танків та 16 БПЛА. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 200590 (+610) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3771 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 7365 (+17) од,

артилерійських систем ‒ 3166 (+16) од,

РСЗВ ‒ 562 (+0) од,

засоби ППО ‒ 318 (+2) од,

літаків ‒ 308 (+0) од,

гелікоптерів ‒ 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 2748 (+16),

крилаті ракети ‒ 982 (+9),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 6067 (+19) од,

спеціальна техніка ‒ 417 (+7)

Нагадаємо, триває 448-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби відбулось 55 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.