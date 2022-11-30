Втрати України у війні та ситуація в Бахмуті. П'ять важливих новин 30 листопада 

Завдяки ЗСУ кожен день наближає нас до перемоги

Триває 280 доба повномасштабної війни

Сьогодні, 30 листопада, триває 280 доба повномасштабної війни Росії з Україною. Цього дня «Главком» зібрав найголовніші новини доби, що минає, аби ви були в курсі ситуації.

Рашисти трохи посунулися вперед під Бахмутом, але прибрехали про свої успіхи

Російським військам вдалось просунутись у районі Бахмута. Проте окупанти перебільшили свої «успіхи» на фронті. Аналітики пишуть, що деякі російські військкори робили необґрунтовані заяви про те, що російські війська прорвали лінію оборони України на південь від Бахмута по трасі T0513 і просунулися у бік Часового Яру, що перерізало б одну з двох основних українських наземних комунікацій, що залишилися.

Скільки військових Україна втратила у війні: шокуючі цифри

У війні з Росією загинули 100 тис. українських військових і 20 тис. цивільних. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Речник президента України Сергій Нікіфоров зазначив, що достовірну інформацію про втрати має озвучувати лише Головнокомандувач, міністр оборони або Верховний головнокомандувач України. Він додав, що Зеленський оприлюднить офіційні дані, «коли настане слушний момент», адже це чутлива інформація.

Згодом у Єврокомісії уточнили заяву Урсули фон дер Ляйєн про те, що Україна втратила вбитими понад сто тисяч військових. Озвучені дані включають і поранених, і загиблих.

Тим часом радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що у війні загинуло уже близько 10 тис. українських захисників.

Чудові новини від Блінкена

Україна вже отримала зброї на $40 млрд, ще більше наразі прямує до нас. Тим часом Сполучені Штати разом із союзниками по НАТО та партнерами по G7 мають намір надалі нарощувати обсяги допомоги Україні, щоб позбавити кремлівського диктатора Володимира Путіна можливості тримати у заручниках решту світу.

Чому Росія призупинила масові ракетні удари по Україні: пояснення розвідки

У Головному управлінні розвідки вважають, що Російська Федерація перед наступним масовим ракетним ударом готує і накопичує ракети, вивчає нові цілі і проводить дорозвідку.

Наразі відбувається підготовка ракет до бойового застосування, їхнє зосередження. Це потребує часу, однак аналітик Королівського інституту оборонних досліджень (RUSI) Майкл Кларк вважає: Росія готує декілька великих повітряних атак по Україні.

ЗСУ дають прочухана ворогам, а рашисти шукають нових охочих померти

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також два удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

Українські ракетники і артилеристи за добу уразили два райони зосередження особового складу і ОВТ противника та важливий об’єкт окупантів. Підтверджено ураження підрозділів противника у Запорізькій області протягом 28-29 листопада цього року. Так, в районі населених пунктів Інженерне, Пологи та Токмак втрати противника склали близько 100 осіб пораненими, знищено 5 одиниць військової техніки.

Тим часом російська влада розпочала підготовку до чергової хвилі мобілізації. Вона пройде на початку 2023 року.

Нагадаємо, триває 280 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій, на Бахмутському напрямку продовжує вести наступальні дії. Триває переміщення особового складу та військової техніки противника для комплектування підрозділів, що зазнали втрат.